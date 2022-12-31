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Koray Avcı kimdir, nereli, kaç yaşında? Sesi gülen adam Koray Avcı Şarkılar Bizi Söyler'de!

31.12.2022 00:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koray Avcı yılbaşı gecesi Şarkılar Bizi Söyler'e konuk oluyor. 'Sesi Gülen Adam' denilen Koray Avcı sevilen şarkılarıyla Kanal D ekranlarında olacak. Ünlü olmadan önce sokak sanatçılığı yaptığını söyleyen sanatçının hayat hikayesi merak ediliyor. Peki Koray Avcı kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte ünlü şarkıcıyla ilgili merak edilenler...

Koray Avcı kimdir, nereli, kaç yaşında? Sesi gülen adam Koray Avcı Şarkılar Bizi Söyler'de!

Koray Avcı, bir yandan şarkıları ve kendine has tavırları ile adından söz ettirirken bir yandan da sanatçının hayatı izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Sesi Gülen Adam olarak anılan Koray Avcı'nın hayatı Acun Ilıcalı'nın programı Yetenek Sizsiniz'e katılmasıyla değişti. Peki Koray Avcı kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte ünlü şarkıcıyla ilgili bilgiler...

KORAY AVCI KİMDİR?

Koray Avcı 1 Ocak 1990 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmiştir. Ankara'da doğup büyüyen Koray Avcı, aslen Erzincanlıdır. Doğup büyüdüğü şehir Ankara'da müzik yolculuğuna başlayan Avcı, zaman zaman performans mekanlarında şarkı söyleyerek başlamıştır.

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Koray Avcı 2008'de "Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fizik Bölümünü" kazanır ve Muğla'ya gider. 2010 yılında Muğla'da üniversite hayatına devam ederken Acun Ilıcalı'nın hazırlayıp sunduğu Yetenek Sizsiniz Türkiye programına katılır.

SOKAK ŞARKICILIĞINDAN BUGÜNLERE

Koray Avcı Yetenek Sizsiniz'e katılmasıyla hayatının değiştiğini söylerken esas değişimi sokakta gitar çalan bir arkadaşının yanına oturup şarkı söylemesiyle yaşar.

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O günden sonra sokaklarda şarkı söylemeye başlayan sanatçı bir videosunu internete yükler ve video tabiri caizse patlar. Sonrasında müzik camiasına hızlı ve yüksek bir giriş yapar.


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