Koray Avcı'nın 'Yetenek Sizsiniz' görüntüleri yeniden gündem oldu... Görenler gözlerine inanamadı

Ünlü şarkıcı Koray Avcı, 2010 yılında Acun Ilıcalı, Hülya Avşar ve Ali Taran'ın jüri koltuğunda oturduğu O Ses Türkiye yarışmasına katılmıştı.

Beatbox (müzik aleti kullanmadan müzik yapma) yeteneğiyle yarışmaya katılan ve ünlü şarkıcı Volkan Konak taklidiyle de dikkat çekmeyi başaran Koray Avcı, arkadaşı Osman Arslan'la birlikte ikinci tura yükselmişti.

Meslektaşları Aleyna Tilki ve İrem Derici gibi yolu yetenek yarışmasından geçen ünlüler kervanına katılan 34 yaşındaki şarkıcının görüntüleri 14 yıl aradan sonra bir kez daha sosyal medyada gündem oldu.

Ünlü şarkıcının eski halleri sosyal medyada yeniden gündem oldu. Şarkıcının eski hali dikkat çekti.







