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  4. Koray Avcı'nın 'Yetenek Sizsiniz' görüntüleri yeniden gündem oldu... Görenler gözlerine inanamadı

Koray Avcı'nın 'Yetenek Sizsiniz' görüntüleri yeniden gündem oldu... Görenler gözlerine inanamadı

12.01.2024 15:21 | Son Güncelleme:
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Birçok ünlü isim zamanında Acun Ilıcalı'nın yapımcısı olduğu 'Yetenek Sizsiniz Türkiye' yarışmasına katılarak şöhrete kavuşmuştu. Onlardan biri de şimdilerde konserden konsere koşan ünlü şarkıcı Koray Avcı. Ünlü şarkıcının eski halleri sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Ünlü şarkıcı Koray Avcı, 2010 yılında Acun Ilıcalı, Hülya Avşar ve Ali Taran'ın jüri koltuğunda oturduğu O Ses Türkiye yarışmasına katılmıştı.

Beatbox (müzik aleti kullanmadan müzik yapma) yeteneğiyle yarışmaya katılan ve ünlü şarkıcı Volkan Konak taklidiyle de dikkat çekmeyi başaran Koray Avcı, arkadaşı Osman Arslan'la birlikte ikinci tura yükselmişti.

koray avcı

Meslektaşları Aleyna Tilki ve İrem Derici gibi yolu yetenek yarışmasından geçen ünlüler kervanına katılan 34 yaşındaki şarkıcının görüntüleri 14 yıl aradan sonra bir kez daha sosyal medyada gündem oldu.

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Ünlü şarkıcının eski halleri sosyal medyada yeniden gündem oldu. Şarkıcının eski hali dikkat çekti.

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Koray Avcı Acun Ilıcalı ünlü şarkıcı yaşında
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