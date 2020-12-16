Kore dizilerden uyarladığını duyunca şaşkınlığa uğrayacağınız 10 yerli yapım!

Reyting listelerinde üst sıralarda yer almayı başaran ve herkesin büyük bir tutkuyla seyrettiği Türk dizilerinin Kore yapımlarından uyarlandığını biliyor muydunuz? Kore dizilerinden uyarlanmış 10 Türk dizisini sizler için derledik. KİRAZ MEVSİMİ Başrollerinde Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu’nun paylaştığı dizi, A Gentlenman’s Dignity yapımından uyarlandı. Romantik-komedi türündeki dizi iki sezon sürdü. İstanbul'un tipik orta hâlli bir mahallesi, baş karakterlerin çıkış noktası olmanın ötesinde direnmekte olduğu değişim ile olayların merkezindedir. Öykü'nün çocukluk aşkı Mete ve onun ortağı Ayaz arasında yaşadığı aşk ikilemi, yakın arkadaşı Şeyma'nın gizli oyunları ile iyice içinden çıkılmaz bir hal alır. Çapkın bekar Ayaz için ise Öykü’nün dünyasına girmesi gönlünü kaptırma riski de taşıyan eğlenceli bir oyun halini almıştır. KİRALIK AŞK Başrollerinde Elçin Sangu ve Barış Arduç’un paylaştığı Kiralık Aşk dizisi, Can Love Become Money yapımından esinlenerek Türkiye’ye uyarlandı.Defne ve Ömer’in arasındaki ilişkiyi anlatan dizi aslında planlanan bir aşk oyunudur. Defne abisinin borcunu ödemek için Ömer’in yengesinden para alır. Sonrasında ise ikili birbirlerine deli gibi aşık olur.

SEVİYOR SEVMİYOR Başrollerini Zeynep Çamcı, Gökhan Alkan ve Gonca Sarıyıldız’ın üstlendiği dizi Güney Kore dizisi She Was Pretty'den uyarlandı. Yiğit küçüklüğünde çirkin görünümlü bir çocuk olup büyüdüğünde iyi, çekici bir görünüme kavuşan biridir.Deniz'de küçüklüğünde çok güzel bir çocuk olup bir yetişkin olduğunda çirkin olan bir kızdır.Deniz bir gün çocukluk aşkı Yiğit ile tekrar karşılaşacaktır. İLİŞKİ DURUMU KARIŞIK Başrollerinde Seren Şirince, Berk Oktay, Eda Ece ve Pamir Pekin’in üstlendiği dizi Kore yapımı Full House dizisinden uyarlandı. Aşk, kıskançlık, gurur, dostluk ve yanlış anlamaların el ele gittiği bir aşk oyunu hikâyesi olan “İlişki Durumu: Karışık”ta, neşe, duygusallık ve heyecan da hiç eksik olmuyor. GÜNEŞİ BEKLERKEN Başrollerinde Emre Kınay, Hande Doğandemir ve Kerem Bürsin’in paylaştığı dizi Boys Over Flowers yapımından uyarlandı. Kerem ve Zeynep’in aşkının anlatıldığı gençlik dizisi, bir yandan da karakterlerin özel hayatını ele alıyor. Zeynep’in babasını hiç tanımadan büyümesi ve Kerem’in vefat eden kardeşinin etrafında dönen olaylar hikayenin devamında kördüğüm olarak çözümleniyor.

KOCAMIN AİLESİ Başrollerinde Seray Kaya, Gökhan Alkan, Yeliz Kuvancı ve Ayşenil Şamlıoğlu’nun paylaştığı dizi My husband Got a Family yapımındna uyarlandı. Çocuklarından biri 25 yıl önce kaybolmuş, geleneksel, kalabalık bir Türk ailesi. Çok sevdiği eşini kaybetmiş Tarık. Birbirinden çok farklı iki aile komşu olursa ve Tarık'ın aslında kaybolan o çocuk olduğu ortaya çıkarsa ne olur? Tabii ki tam bir komedi olur. BABA CANDIR Başrollerinde Settar Tanrıöğen, Uraz Kaygılaroğlu, Berna Koraltürk ve Melis Tüzüngüç’ün üstlendiği dizi, What Happens to My Family yapımdan uyarlandı. Salih isimli bir yufkacı eşini kaybettikten sonra üç çocuğuna hem babalık hem annelik hem de “hayat koçluğu” yapmak zorunda kalmıştır. Evinde çocuklarıyla ve kardeşiyle birlikte hayatını sürdürmektedir. Ev halkına daha sonra Ürgüp'ten gelen Ceylan da katılacaktır. Çocuklarının adı Emrecan, Egemen ve Ece'dir. Ceylan, 11 yaşında Kapadokya kıyısındaki nehirde boğulmak üzere olan bir çocuğun hayatını kurtarır ve çocuk Ceylan'a 11 yıl sonra onunla evlenmek için Ulus Parkında buluşacaklarına dair söz verir. Ceylan bu çocuğun evin en küçüğü Emrecan olduğunu düşünür ama aslında Emrecan'ın arkadaşı Rüzgar'dır. Rüzgar kendisini Ceylan'a Emrecan diye tanıtmıştır. Emrecan daha sonra Ceylan'a aşık olacak ve evlenme teklif edecektir. Egemen, bir doktor olmuştur. Çalıştığı hastanenin sahibinin kızı Aslı ile evlenir. Ece, özel bir şirkette başkanın yönetici asistanıdır. Şirketin sahibi Hasan Bey'in oğlu Haluk ile ilerleyen bölümlerde bi aşk yaşayacaklardır.

YÜKSEK SOSYETE Başrollerini Hazar Ergüçlü, Engin Öztürk, Meriç Aral ve Mehmet Ozan Dolunay’ın paylaştığı dizi High Society yapımından uyarlandı. Yüksek Sosyete’nin en tanınmış ailelerinden birinin kızı olan Cansu, kendine yeni bir hayat kurmak için karşısına çıkan işaretleri takip etmeye başlar. Kerem ise varlıklı bir aileye hizmet ederek büyümüş, emektar bir çiftin tek oğludur. Kerem, hayallerini gerçekleştirmek için çocukluk arkadaşı Mert’le bir aylığına yer değiştirmeyi kabul eder. Cansu ve Kerem’in yolları tam da bu anda kesişir. İkisinin de gerçek kimliklerini sakladığı bir dünyada, belki de aşk tüm farkları, sınıfları, kaderi yener. HAYAT ŞARKISI Başrollerini Burcu Biricik ve Birkan Sokullu’nun üstelendiği dizi Flames of Desire yapımından uyarlandı. Mudanya yakınlarındaki Işıklar Köyü'nde doğup büyümüş olan Bayram ve büyürken tek arkadaşı olan kan kardeşi Salih, aralarındaki bir anlaşmazlığı tatlıya bağlamak için çocukları Melek ile Kerem’i küçük yaşta nişanlarlar ve çocuklar büyüyüp evlenme çağına gelene kadar da farklı şehirlerde yaşamlarını sürdürmeye devam ederler.