Kore dizilerden uyarladığını duyunca şaşkınlığa uğrayacağınız 10 yerli yapım!

Başrollerinde Elçin Sangu ve Barış Arduç’un paylaştığı Kiralık Aşk dizisi, Can Love Become Money yapımından esinlenerek Türkiye’ye uyarlandı.Defne ve Ömer’in arasındaki ilişkiyi anlatan dizi aslında planlanan bir aşk oyunudur. Defne abisinin borcunu ödemek için Ömer’in yengesinden para alır. Sonrasında ise ikili birbirlerine deli gibi aşık olur.

Başrollerini Zeynep Çamcı, Gökhan Alkan ve Gonca Sarıyıldız’ın üstlendiği dizi Güney Kore dizisi She Was Pretty'den uyarlandı. Yiğit küçüklüğünde çirkin görünümlü bir çocuk olup büyüdüğünde iyi, çekici bir görünüme kavuşan biridir.Deniz'de küçüklüğünde çok güzel bir çocuk olup bir yetişkin olduğunda çirkin olan bir kızdır.Deniz bir gün çocukluk aşkı Yiğit ile tekrar karşılaşacaktır.

KOCAMIN AİLESİ

Başrollerinde Seray Kaya, Gökhan Alkan, Yeliz Kuvancı ve Ayşenil Şamlıoğlu’nun paylaştığı dizi My husband Got a Family yapımındna uyarlandı. Çocuklarından biri 25 yıl önce kaybolmuş, geleneksel, kalabalık bir Türk ailesi. Çok sevdiği eşini kaybetmiş Tarık. Birbirinden çok farklı iki aile komşu olursa ve Tarık'ın aslında kaybolan o çocuk olduğu ortaya çıkarsa ne olur? Tabii ki tam bir komedi olur.

BABA CANDIR

Başrollerinde Settar Tanrıöğen, Uraz Kaygılaroğlu, Berna Koraltürk ve Melis Tüzüngüç’ün üstlendiği dizi, What Happens to My Family yapımdan uyarlandı. Salih isimli bir yufkacı eşini kaybettikten sonra üç çocuğuna hem babalık hem annelik hem de “hayat koçluğu” yapmak zorunda kalmıştır. Evinde çocuklarıyla ve kardeşiyle birlikte hayatını sürdürmektedir. Ev halkına daha sonra Ürgüp'ten gelen Ceylan da katılacaktır. Çocuklarının adı Emrecan, Egemen ve Ece'dir. Ceylan, 11 yaşında Kapadokya kıyısındaki nehirde boğulmak üzere olan bir çocuğun hayatını kurtarır ve çocuk Ceylan'a 11 yıl sonra onunla evlenmek için Ulus Parkında buluşacaklarına dair söz verir. Ceylan bu çocuğun evin en küçüğü Emrecan olduğunu düşünür ama aslında Emrecan'ın arkadaşı Rüzgar'dır. Rüzgar kendisini Ceylan'a Emrecan diye tanıtmıştır. Emrecan daha sonra Ceylan'a aşık olacak ve evlenme teklif edecektir. Egemen, bir doktor olmuştur. Çalıştığı hastanenin sahibinin kızı Aslı ile evlenir. Ece, özel bir şirkette başkanın yönetici asistanıdır. Şirketin sahibi Hasan Bey'in oğlu Haluk ile ilerleyen bölümlerde bi aşk yaşayacaklardır.