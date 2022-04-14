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Kore mutfağından leziz bir tarif: Hobak Jeon! Hobak Jeon nasıl yapılır, malzemeleri neler?

14.04.2022 23:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kore mutfağına ait bir lezzet olan hobak jeonu kabak, soğan, yumurta, pirinç sirkesi gibi malzemelerle hazırlayabilirsiniz. Oldukça leziz olan bu tarif aynı zamanda sağlıklıdır. Peki hobak jeon nasıl yapılır, malzemeleri neler? İşte detaylar...

Kore mutfağından leziz bir tarif: Hobak Jeon! Hobak Jeon nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Sağlıklı ve pratik tarifiyle Kore mutfaklarında sık sık hazırlanan hobak jeon sizin favori yiyeceğiniz olabilir. Farklı bir tarif için hobak jeonu deneyebilirsiniz. Bu tarifi, hafif yağlanan tavada pişirmelisiniz. İşte hobak jeon tarifi ve malzemeleri...

JEON NASIL YAPILIR?

1 su bardağı su
1 tane yumurta
1 tane ince doğranmış soğan
3 tatlı kaşığı soya sosu
1 tane uzun ince kıyılmış kabak
1 su bardağı un
1 çay kaşığı esmer pirinç sirkesi
1 tane ince doğranmış kırmızı acı biber
1 çay kaşığı tuz

Kore mutfağından leziz bir tarif: Hobak Jeon! Hobak Jeon nasıl yapılır, malzemeleri neler?

JEON MALZEMELERİ NELER?

Büyük bir kasete 1 su bardağı su ve 1 su bardağı unu alın, karıştırın. 1 tane yumurta ve 1 çay kaşığı tuzu ilave edip karıştırmaya devam edin. 1 tane uzun ince kıyılmış kabağı, 1 tane ince doğranmış soğan, 1 tane ince doğranmış kırmızı acı biberi unlu karışıma ilave edip tüm malzemeleri harmanlayın.

Bir tavayı 1 damla yağ ile yağlayın. Yağı, peçete ile tavaya yedirin ve 4 tatlı kaşığı mücver karışımını ilave edip kaşık yardımıyla yayın. Bu işlemi karışım bitene dek uygulayın. Orta ateşte iki tarafı da sarı rengini alana kadar 3-5 dakika boyunca pişirin. Küçük bir kaseye 3 tatlı kaşığı soya sosu ve 1 çay kaşığı esmer pirinç sirkesini ilave edip karıştırın. Hobak jeonun yanında servis edin. Afiyet olsun...

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