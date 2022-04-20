Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Koreli kadına dönüşmek isteyen İngiliz fenomen Oli London servet harcadı! “Tamamen ırklararasıyım”

Koreli kadına dönüşmek isteyen İngiliz fenomen Oli London servet harcadı! “Tamamen ırklararasıyım”

20.04.2022 17:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

32 yaşındaki TikTok fenomeni Oli London, 2014 yılından bu yana bir dizi estetik operasyon geçirdi. Onlarca estetik operasyonu için 230 bin sterlin (yaklaşık 4 milyon 404 bin TL) harcadığını itiraf etti. London, estetik ameliyatları sayesinde İngiliz bir erkek görüntüsünden Koreli bir kadının fiziksel özelliklerine dönüştüğünü anlattı. Kendisini ‘tamamen ırklararası’ olarak tanımlayan London, ailesi ve arkadaşlarının iletişimi kestiklerini söyledi.

Koreli kadına dönüşmek isteyen İngiliz fenomen Oli London servet harcadı! “Tamamen ırklararasıyım”

Estetik cerrahiye takıntılı olduğunu itiraf eden İngiliz bir sosyal medya fenomeni, Koreli bir kadın gibi görünmek için defalarca bıçak altına yattı.Londra’da yaşayan Oli, erkeksi yüz özelliklerini kadınsı özelliklere dönüştürmek için çok çeşitli prosedürleri içeren bir yüz germe ameliyatı için dokuzuncu kez bıçak altına alındı.

3

32 yaşındaki Oli London, Koreli kadın etkileyicilerin TikTok'taki başarısını keşfettikten sonra daha kadınsı görünmeye çalıştığını söyledi. London, sosyal medyadnın yarattığı fırsatların dönüşümüne değdiğini ifade ederek annesi, kız kardeşi ve arkadaşlarının kendisini reddettiğini itiraf etti.

Sosyal medya fenomeni Oli London, Koreli olmak için yeni bir hamle yapıyor! “Cinsel organımı küçülttüreceğim”Sosyal medya fenomeni Oli London, Koreli olmak için yeni bir hamle yapıyor! “Cinsel organımı küçülttüreceğim”

“SOSYAL MEDYADA KEŞFETTİM”

1

Sosyal medyada çok fazla zaman geçirdikten sonra uygulamanın yarattığı dünyaya aşık olduğunu dile getiren London, “TikTok’ta bağılıyım.Günde yaklaşık sekiz saatimi uygulamada harcıyorum ve sürekli video çekiyorum. 2013 yılında Korelilerin görüntüsünü TikTok’ta keşfettim. O zamandan beri onlar gibi görünmek istediğime karar verdim. Oldukça takıntılı ve dürtüsel bir kişiliğim var. İstediğim şeyi elde etmeden duramıyorum” dedi.

2

Koreli gibi hissettiğini ve dönüşümünü tamamlandığında kendisini ‘ırklarası’ olarak tanımlayan London, “Her zaman mükemmel görünmeye çalışıyorum. Geçen yıl boyunca sosyal medya kullanıcılarından sert yorumlar aldım. Bana ‘çirkin’ diyen çok fazla insan oldu. Ancak dünya üzerinde eşi benzeri bulunmayan bir dönüşümü tamamladım” diye konuştu.

Estetik ameliyatlarının sayısını unuttu! Uzaylıya benzemek için defalarca bıçak altına yattıEstetik ameliyatlarının sayısını unuttu! Uzaylıya benzemek için defalarca bıçak altına yattı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Komşusuna samuray kılıcıyla saldırdı! “Korku filmi...”Komşusuna samuray kılıcıyla saldırdı! “Korku filmi...”
Tamamen çıplak gidince olaylar karıştı! Yaka paça attılarTamamen çıplak gidince olaylar karıştı! Yaka paça attılar
Akbaba misali! Ölüm döşeğindeki adamdan öyle bir faydalandı ki…Akbaba misali! Ölüm döşeğindeki adamdan öyle bir faydalandı ki…
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Akılalmaz ceza! Kocasını aldatınca 15 erkek bir araya gelip...

Akılalmaz ceza! Kocasını aldatınca 15 erkek bir araya gelip...

Gerçek olmadığını düşünüyorlar! “Fazla güzelim”

Gerçek olmadığını düşünüyorlar! “Fazla güzelim”

Tamamen çıplak gidince olaylar karıştı! Yaka paça attılar

Tamamen çıplak gidince olaylar karıştı! Yaka paça attılar

Bir kutu fasulye hayatına mal oldu! Feci şekilde can verdi

Bir kutu fasulye hayatına mal oldu! Feci şekilde can verdi

İlginizi Çekebilir

Putin’in zindan adası! Hepsini oraya göndermiş

Putin’in zindan adası! Hepsini oraya göndermiş

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Arabanızda mutlaka bulunması gereken hayat kurtarıcı ürünler

Arabanızda mutlaka bulunması gereken hayat kurtarıcı ürünler

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Ürünler yok satıyor! İçindekini kimse bilmiyor

Ürünler yok satıyor! İçindekini kimse bilmiyor

50 TL altı alabileceğiniz uzun ömürlü organizerler

50 TL altı alabileceğiniz uzun ömürlü organizerler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.