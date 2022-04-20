Koreli kadına dönüşmek isteyen İngiliz fenomen Oli London servet harcadı! “Tamamen ırklararasıyım”

Estetik cerrahiye takıntılı olduğunu itiraf eden İngiliz bir sosyal medya fenomeni, Koreli bir kadın gibi görünmek için defalarca bıçak altına yattı.Londra’da yaşayan Oli, erkeksi yüz özelliklerini kadınsı özelliklere dönüştürmek için çok çeşitli prosedürleri içeren bir yüz germe ameliyatı için dokuzuncu kez bıçak altına alındı.

32 yaşındaki Oli London, Koreli kadın etkileyicilerin TikTok'taki başarısını keşfettikten sonra daha kadınsı görünmeye çalıştığını söyledi. London, sosyal medyadnın yarattığı fırsatların dönüşümüne değdiğini ifade ederek annesi, kız kardeşi ve arkadaşlarının kendisini reddettiğini itiraf etti.

“SOSYAL MEDYADA KEŞFETTİM”

Sosyal medyada çok fazla zaman geçirdikten sonra uygulamanın yarattığı dünyaya aşık olduğunu dile getiren London, “TikTok’ta bağılıyım.Günde yaklaşık sekiz saatimi uygulamada harcıyorum ve sürekli video çekiyorum. 2013 yılında Korelilerin görüntüsünü TikTok’ta keşfettim. O zamandan beri onlar gibi görünmek istediğime karar verdim. Oldukça takıntılı ve dürtüsel bir kişiliğim var. İstediğim şeyi elde etmeden duramıyorum” dedi.

Koreli gibi hissettiğini ve dönüşümünü tamamlandığında kendisini ‘ırklarası’ olarak tanımlayan London, “Her zaman mükemmel görünmeye çalışıyorum. Geçen yıl boyunca sosyal medya kullanıcılarından sert yorumlar aldım. Bana ‘çirkin’ diyen çok fazla insan oldu. Ancak dünya üzerinde eşi benzeri bulunmayan bir dönüşümü tamamladım” diye konuştu.



