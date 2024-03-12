Korku dolu anlar! 36 yaşındaki adam ailesinin gözü önünde dev bir timsah tarafından vahşice öldürüldü... Kimse yardım dahi edemedi

MYNET|DIŞ HABERLER Hindistan'da 36 yaşındaki Nimai Mallik isimli bir çiftçi nehirden su toplamak için çömeldiği sırada dev bir timsahın saldırısına uğradı. Odisha'nın Kendrapara bölgesinin Bhitarkanika Milli Parkı'nın eteklerindeki Dakhinabheda köyünün yakınlarında gerçekleşen olayda Mallik 12 metrelik timsah tarafından vahşice katledildi. Mallik'in karısının timsaha taş atarak durdurmak isteme çabası yetersiz oldu.

Eşinin çaresiz çığlıklarını duyan köylüler olay yerine koştu. Ağabeyi Nirmal, timsahın yaklaşık 12 metre uzunluğunda olduğunu ve güçlü çeneleriyle onu parçaladığını söyledi. Mallik'in cansız bedenini suyun üzerinde yüzerken bulundu.

Orman korucuları ve itfaiye görevlileri, kısmen yemiş olan cesedi çıkarmak için birlikte çalıştı. Olayın ardından köyün derin bir yasa büründüğü ifade edildi.