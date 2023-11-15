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    4. Sosyal medya fenomeni Pauline Tantot hayranlarına cesur pozuyla seslendi! Üzerini çıkartıp kot pantolonuyla kaldı... "Seni bekliyorum"

    Sosyal medya fenomeni Pauline Tantot hayranlarına cesur pozuyla seslendi! Üzerini çıkartıp kot pantolonuyla kaldı... "Seni bekliyorum"

    15.11.2023 10:12 | Son Güncelleme:
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    Sosyal medyadan yaptığı birbirinden cesur paylaşımları sayesinde kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşmayı başaran Pauline Tantot yine limitleri zorlayan bir paylaşımla sevenlerinin karşısına çıktı. Intagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşımında Tantot, üzerini çıkartıp sadece kot pantolonla poz verdi.

    Model kardeşi Mathilde Tantot ile birlikte cezur pozlara imza atarak milyon takipçili Instagram hesaplarına ulaşan Pauline Tantot yine geleneğini bozmadı. Fenomen isim bu kez Instagram hesabının hikaye bölümünden ayna karşısında poz vererek paylaştı. Tantot'un paylaşımı kısa sürede sosyal medyanın ilgisini çekti.

    SOSYAL MEDYADAN GÜNDEM YARATTI

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    Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken paylaşımında Tantot, bir taburenin üzerine oturarak ayna karşısında poz verdi. Fenomen isim paylaşımına "Seni bekliyorum" notunu ekledi. Fenomen ismin paylaşımı kısa sürede hayranlarının beğenisini topladı.

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