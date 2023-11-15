Sosyal medya fenomeni Pauline Tantot hayranlarına cesur pozuyla seslendi! Üzerini çıkartıp kot pantolonuyla kaldı... "Seni bekliyorum"

Model kardeşi Mathilde Tantot ile birlikte cezur pozlara imza atarak milyon takipçili Instagram hesaplarına ulaşan Pauline Tantot yine geleneğini bozmadı. Fenomen isim bu kez Instagram hesabının hikaye bölümünden ayna karşısında poz vererek paylaştı. Tantot'un paylaşımı kısa sürede sosyal medyanın ilgisini çekti.

SOSYAL MEDYADAN GÜNDEM YARATTI

Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken paylaşımında Tantot, bir taburenin üzerine oturarak ayna karşısında poz verdi. Fenomen isim paylaşımına "Seni bekliyorum" notunu ekledi. Fenomen ismin paylaşımı kısa sürede hayranlarının beğenisini topladı.