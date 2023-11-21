Sosyal medya fenomeni Mathilde Tantot kıyafetleriyle vedalaştı! Pencerenin önünde cesur pozlar verdi... "Üstü başka altı başka"

Kardeşi Pauline Tantot ile birlikte sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanan Mathilde Tantot milyonlarca takipçisiyle yine cesur bir pozunu paylaşmayı tercih etti. Fenomen isim hayranlarının karşısına açık kahverengi iç çamaşırı takımıyla çıktı. Pencerenin kenarına oturarak poz veren Tantot kombinini bir bere ve botlarla tamamlamayı seçti.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken pozuna Tantot sonbahar yapraklarının emojisini koymayı tercih etti. İç çamaşırını bere ve botlarla tamamlaması hayranlarının dikkatini çekince yorumlarda gecikmedi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Üstü başka altı başka" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Gerçekten ilham veren bir güzellik" yorumunu ekledi.