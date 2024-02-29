Sosyal medya bu itirafı konuştu! "23 yaşındayken 80 yaşındaki bir adamla sevgili oldum" dedi...

TikTok kullanıcısı Stephanie henüz 20'li yaşlarındayken 80 yaşındaki bir adamla sevgili olma deneyimini paylaşınca sosyal medya kullanıcılarının ilgi odağı haline geldi. Yaşadığı ilişkiye dair yaptığı paylaşıma Stephanie, "Bu deneyim hakkında söyleyecek çok şeyim var ve size anlatacaklarımı beklemeyeceksiniz. Öncelikle eski sevgilime selam olsun, bazen onu özlüyorum ama ağız kokusunu özlemiyorum, takma dişlerini özlemiyorum ve sabahları ne kadar huysuz olduğunu da özlemiyorum" dedi.

ESKİ SEVGİLİSİ BÜYÜKANNE VE BÜYÜKBABASINDA DAHA YAŞLIYDI

Takipçilerine eski sevgilisinin büyükanne ve büyükbabasından bile daha yaşlı olduğunu söyleyen Matto, "Genç bir kadın olduğunuzda ve yaşlı erkeklerle çıkmaya başladığınızda, bu Lolita olduğunuz, Lana Del Ray gibi olduğunuz izlenimine kapılıyorsunuz ama hayır, sadece babanızla sorunlarınız var. Çok daha yaşlı ve biraz daha istikrarlı birine geçerek akıllık yaptığımı zannediyordum. Aslında ben de tamamen farklı bir şekilde aptallık yapıyordum" diye konuştu.

Takipçilerine yaşlı erkeklerin de aldatma ihtimalinin aynı olduğunu düşündüğünü söyleyen Matto, "Erkeklerin daha yaşlı olması onları olgun yapmaz. 80 yaşında olmaları alt kattaki işlerin artık çalışmadığı anlamına gelmiyor. Işıklar hâlâ açık, sadece bazen yanıp sönüyorlar" ifadelerini kullandı.

Takipçileri ise yorum kısmında ilişkiye dair düşüncelerini paylaştı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Emeklilik merkezinde seni kadınlarla aldatıyordu" diye şaka yaptı. Başka bir TikTok kullanıcısı, "Sizdekinin baba sorunları olduğunu düşünmüyorum, büyükbaba sorunlarınız var" dedi. Üçüncü bir kişi, "Yaş farklılıkları işe yarayabilir ama 50-60 yıllık yaş farkları bu durumda söz konusu bile değil" yorumunu yaptı.