Korku dolu anlar! Canlı yayında bir anda silah çekti, kameraman neye uğradığını şaşırdı

Fox News 32 muhabiri Joanie Lum, 25 Mayıs Çarşamba günü sabah saat 7 sularında bir sokağın köşesinde "İyi Günler Chicago" programı için bir haber sunarken korkunç bir olay yaşadı. Sosyal medyada paylaşılan bölümde, Joanie şehrin silahla ilgili suçlarıyla alakalı vatandaşların endişelerinden söz ederken siyah kapüşonlu adam bir adam bir anda kadraja girdi ve bir anda kameraya silah doğrulttu.

POLİS HER YERDE ONU ARIYOR

Chicago polisi, 18-25 yaşları arasında, ince yapılı, yaklaşık 170 cm boylarında ve 70 kilo ağırlığında olduğu belirtilen adamı yakalamak için halktan yardım istedi. Alarma geçen izleyiciler televizyon kanalını aradı ve endişelerini dile getirdi.

Fox News, polisin şu anda ateşli silahla ağırlaştırılmış saldırı yapmakla suçlanan şahsı aradığını söyledi.



