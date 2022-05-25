Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Eski hostes anlattı: ''Havada aşırı dozdan ölenlerden seks işçisi tutanlara...''

Eski hostes anlattı: ''Havada aşırı dozdan ölenlerden seks işçisi tutanlara...''

25.05.2022 15:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'den eski bir uçuş görevlisi olan Ann Hood, görevini yaptığı dönemde şahit olduğu şaşırtıcı olayları anlattı. 1979'dan 1986'ya kadar gökyüzünde çalışan Hood, yüksek doz uyuşturucu alıp hayatını kaybeden yolculardan uçakta kendilerine eşlik edecek seks işçisi tutan zenginlere kadar şahit olduğu birçok garip anıyı paylaştı.

Eski hostes anlattı: ''Havada aşırı dozdan ölenlerden seks işçisi tutanlara...''

Anı kitabı yazarı eski hostes Ann Hood, kitabında görev yaptığı zamanlarda gördüğü ilginç manzaraları anlattı. Yedi yıl boyunca hostes olarak görev yapan kadın, oldukça garip tecrübeler de içeren hikayelerini kitabında okuyucularıyla paylaştı.

AŞIRI DOZDAN ÖLENLERİ GÖRDÜ

Hood, ne yazık ki genç bir kadının uçakta aşırı dozdan kaynaklanan trajik ölümüne şahit olmuştu. Ayrıca, kalp krizi geçiren bir yolcuya suni teneffüs yapmasına rağmen yolcuyu uçuş esnasında kaybettikten sonra yaslı yolcuları teselli etmek durumunda kaldığı zorlu ve üzücü tecrübeleri de oldu.

Akılalmaz olay! Sokak ortasında cinsel ilişkiye giren çift yakalanınca polise çarparak kaçtıAkılalmaz olay! Sokak ortasında cinsel ilişkiye giren çift yakalanınca polise çarparak kaçtı

'SEKS İŞÇİSİ'

Daha ilginç manzaralara da şahit olduğunu söyleyen Ann, birinci sınıfta seyahat eden birkaç erkeğin, Boston'dan Londra'ya giden bir uçakta lavabodaki bir kadını nasıl tek tek ziyaret ettiğini ayrıntılarıyla anlattı. Arkadaşına neler olduğunu sorduğunda içerideki kadının bir seks işçisi olduğunu ve muhtemelen o adamlar için burada olduğunu söylediğinde yaşadığı şoku paylaştı.

Akılalmaz iddia! Öğretmenin öğrencisini sınıf dolabında cinsel ilişkiye girmeye zorladığı iddia edildiAkılalmaz iddia! Öğretmenin öğrencisini sınıf dolabında cinsel ilişkiye girmeye zorladığı iddia edildi

HALA SEVİYOR

odoo

Ann, 1986'da görevinden ayrıldı ve evlenmeye, çocuk sahibi olmaya, yazmaya ve öğretmeye devam etti. Ancak uçuş görevlisi olmanın bir insanın sahip olabileceği en zorlu, cinsiyetçi, heyecan verici, ve bir o kadar da muhteşem işlerden biri olduğunda ısrar etti.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aralarındaki yaş farkı olay oldu! “Birbirimize aşığız”Aralarındaki yaş farkı olay oldu! “Birbirimize aşığız”
1 milyon dolarlık penisinin ''Bir de o halini görün!'' dedi1 milyon dolarlık penisinin ''Bir de o halini görün!'' dedi
Onu daha önce böyle görmediniz! Gözyaşlarını tutamadıOnu daha önce böyle görmediniz! Gözyaşlarını tutamadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Dehşet saçmıştı! Katliamdan önceki fotoğrafları ortaya çıktı

Dehşet saçmıştı! Katliamdan önceki fotoğrafları ortaya çıktı

Vajina estetiğini fotoğrafladı! Yanlış maile gönderince...

Vajina estetiğini fotoğrafladı! Yanlış maile gönderince...

Göğüsleri o kadar büyük ki 22 yaşında bastonla yürüyor!

Göğüsleri o kadar büyük ki 22 yaşında bastonla yürüyor!

İlk kez çıplak kadın görünce donup kaldı! “Bunalmış hissettim”

İlk kez çıplak kadın görünce donup kaldı! “Bunalmış hissettim”

İlginizi Çekebilir

Gizlice infaz ediyorlar! Ölüm otobüsünden zehirli iğnelere...

Gizlice infaz ediyorlar! Ölüm otobüsünden zehirli iğnelere...

Durduğu her saniye bakteri üretiyor: Bile isteye zehir yemeyin

Durduğu her saniye bakteri üretiyor: Bile isteye zehir yemeyin

2022 modasının gözdesi en iyi bralet markaları ve modelleri

2022 modasının gözdesi en iyi bralet markaları ve modelleri

Maymun çiçeği virüsünün Türkiye’de görülme ihtimali...

Maymun çiçeği virüsünün Türkiye’de görülme ihtimali...

''Çirkin bir kadın olacaksın!'' diyen babasıyla tekrar buluştu

''Çirkin bir kadın olacaksın!'' diyen babasıyla tekrar buluştu

Ses donanımıyla keyifli anlar yaşatan kablosuz kulaklıklar

Ses donanımıyla keyifli anlar yaşatan kablosuz kulaklıklar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.