Eski hostes anlattı: ''Havada aşırı dozdan ölenlerden seks işçisi tutanlara...''

Anı kitabı yazarı eski hostes Ann Hood, kitabında görev yaptığı zamanlarda gördüğü ilginç manzaraları anlattı. Yedi yıl boyunca hostes olarak görev yapan kadın, oldukça garip tecrübeler de içeren hikayelerini kitabında okuyucularıyla paylaştı.

AŞIRI DOZDAN ÖLENLERİ GÖRDÜ

Hood, ne yazık ki genç bir kadının uçakta aşırı dozdan kaynaklanan trajik ölümüne şahit olmuştu. Ayrıca, kalp krizi geçiren bir yolcuya suni teneffüs yapmasına rağmen yolcuyu uçuş esnasında kaybettikten sonra yaslı yolcuları teselli etmek durumunda kaldığı zorlu ve üzücü tecrübeleri de oldu.

'SEKS İŞÇİSİ'

Daha ilginç manzaralara da şahit olduğunu söyleyen Ann, birinci sınıfta seyahat eden birkaç erkeğin, Boston'dan Londra'ya giden bir uçakta lavabodaki bir kadını nasıl tek tek ziyaret ettiğini ayrıntılarıyla anlattı. Arkadaşına neler olduğunu sorduğunda içerideki kadının bir seks işçisi olduğunu ve muhtemelen o adamlar için burada olduğunu söylediğinde yaşadığı şoku paylaştı.

HALA SEVİYOR

Ann, 1986'da görevinden ayrıldı ve evlenmeye, çocuk sahibi olmaya, yazmaya ve öğretmeye devam etti. Ancak uçuş görevlisi olmanın bir insanın sahip olabileceği en zorlu, cinsiyetçi, heyecan verici, ve bir o kadar da muhteşem işlerden biri olduğunda ısrar etti.



