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    4. Korku dolu anlar! Yüzme simidi ters döndü... Havuza batınca saniyelerce baş aşağı kaldı

    Korku dolu anlar! Yüzme simidi ters döndü... Havuza batınca saniyelerce baş aşağı kaldı

    27.07.2023 14:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Bir yüzme havuzu tesisinde yüzme simidi ters dönen küçük kız kabus dolu anlar yaşadı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde küçük kız ayakları yukarıda kalacak şekilde suya battı. Çocuk neredeyse boğulmak üzereyken can kurtaran tarafından kurtarıldı.

    Çin'in Guangzhou kentindeki bir yüzme havuzu tesisi korkunç anlara sahne oldu. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde simidiyle yüzen küçük bir kızın yan tarafa doğru devrildiği ve simidinin ters döndüğü görüldü. Bacakları havada kalan kız kendisini çevirebilmek için ayaklarını oynattı. Saniyelerce suya saplanmış bir şekilde kalan küçük kızı havuza atlayan can kurtaran kurtardı.

    ANNE VE BABASI HAVUZ KENARINDA DEĞİLDİ

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    Simitten kurtarıldıktan sonra ismi açıklanmayan küçük kız hastaneye kaldırıldı. İsmi açıklanmayan havuz yöneticisi, yerel basına küçük kızın annesi ve babasının uzun bir süre boyunca havuz kenarında olmadığını söyledi.

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    Anahtar Kelimeler:
    Çin yüzme havuzu

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