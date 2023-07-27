Korku dolu anlar! Yüzme simidi ters döndü... Havuza batınca saniyelerce baş aşağı kaldı

Çin'in Guangzhou kentindeki bir yüzme havuzu tesisi korkunç anlara sahne oldu. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde simidiyle yüzen küçük bir kızın yan tarafa doğru devrildiği ve simidinin ters döndüğü görüldü. Bacakları havada kalan kız kendisini çevirebilmek için ayaklarını oynattı. Saniyelerce suya saplanmış bir şekilde kalan küçük kızı havuza atlayan can kurtaran kurtardı.
Simitten kurtarıldıktan sonra ismi açıklanmayan küçük kız hastaneye kaldırıldı. İsmi açıklanmayan havuz yöneticisi, yerel basına küçük kızın annesi ve babasının uzun bir süre boyunca havuz kenarında olmadığını söyledi.