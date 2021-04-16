Korku filmlerine konu olan Doris Bither’in tüyler ürperten gerçek hikayesi şaşırttı

Doris Bither, başından geçen korkunç paranormal olayları yaşadığında 30 yaşındaydı. Bekar ve yalnız bir anne olarak hayatına devam ediyordu. Doris’in babaları birbirinden farklı olan üç oğlu ve bir kızı vardı. Hayatı boyunca yaşadığı bir dizi kötü ilişki onda büyük travmalara neden olmuştu. Sonunda ise acılarını ve travmalarını unutmak için kendisini alkol tüketimine verdi.

Doris Bither, bir gün tamamen tesadüf eseri bir kitabevinde bir adamın sözlerine kulak misafiri oldu. Adam bir kişiyle paranormal oluşumlar hakkında konuşuyordu. Kendi evinin de lanetli olduğun düşünen Doris, bu adamı gizemi çözmesi için evine davet etti. Doris, evini araştırmaya gelen Dr. Barry Taff ve Kerry Gaynor’a, cinsel saldırıya uğradığını söyledi. Hatta annesinin odasının içerisinde bir köşeden bir köşeye koştuğunu gören Doris’in en büyük oğlu duruma müdahale etmek isterken kolunu kırmıştı. Bu iddiaların gölgesinde Dr. Taff ve Gaynor ilk defa paranormal bir varlık tarafından tecavüze uğradığını söyleyen bir kadınla tanıştılar. Doris’in komşuları da aslında evin içerisinde dolaşan hayaletlerin olduğunu doğruluyordu.