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Korkunç! Amcasını kilitlediği evi ateşe verdi

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
TÜRKİYE GÜNCEL  | 18.06.2019 11:54 | Son Güncelleme

Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Zeytinli Mahallesi'nde yaşayan H.R. (43), amcası Şefik R. (63) ile birlikte yaşadığı evi yaktı. Yeğeni tarafından ateşe verilen evin kapısı üzerine kilitlenen Şefik R., alevlerin arasından itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Korkunç! Amcasını kilitlediği evi ateşe verdi

Edremit ilçesine bağlı Zeytinli Mahallesi 558. Sokak'ta bulunan 2 katlı binada saat 04.00 sıralarında yangın çıktı. Binadan alevler yükseldiğini gören vatandaşlar, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Amirliği'ni aradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, evde 2 kişi olabileceği bilgisi üzerine, kapıyı kırarak içeri girdi. Alevler içinde baygın halde olan Şefik R. kurtarılarak, ambulansla Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunda 2'nci derece yanıklar olduğu belirlenen Şefik R.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Yapılan inceleme sonunda yangını Şefik R.'nin birlikte yaşadığı yeğeni H.R’nin çıkardığı, akli dengesinin yerinde olmadığı ileri sürülen H.R.'nin ateşe verdiği evde amcasını kilitlediği, kendisinin ise dışarıda beklediği ve gelen jandarmaya teslim olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili Zeytinli Jandarma Karakolu ekipleri soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

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yangın Balıkesir

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