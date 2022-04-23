Korkunç bir ihmale kurban gitti! Etinden dışarı fırlayan…

80 yaşındaki 3 çocuk babası John Jenkinson birçok hastalığı olan yaşlı bir adamdı. 13 Ağustos’ta Stafford’daki evinde düştükten sonra hastaneye kaldırıldı. 10 gün süren tedavisi boyunca hastanede yatan yaşlı adam taburcu edildikten sonra evine döndü.

TEDAVİYİ REDDETTİ

Kızı Lisa Jenkinson, sadece iki gün sonra babasının bacağında bir sorun olduğunu fark etti. Kırılan bir kemiğin olduğunu ve deriyi zorladığını söyledi.

John oldukça yaşlı olduğundan ve hayatının son demlerinde olduğunun düşündüğünden bacağının tedavisi için hastaneye dönmeyi reddetti.

KEMİĞİ DERİNİN DIŞINA ÇIKTI

Bacak kemiği 16 Eylül’de derinin dışına çıktı ve yaşlı adam yoğun bir acı çekti. 25 Kasım’da hayatını kaybeden yaşlı adamın ölümünde kırık bacağının bie katkısı olmadığı saptandı ancak kızı Lisa babasının yaşadığı korkunç acının önlenebileceğini iddia etti ve hastane hakkında şikâyette bulundu.

İHMALİ KABUL EDEMİYOR

Kalça röntgeni çekildiği halde bacak röntgeni çekilmediğini ve normalde yürüyebilen babasının hastanedeki süreçte yürüyemediğini söylediğini ifade eden 52 yaşındaki kadın doktorların bu ihmalini kabul edemiyor. Babasının yoğun acılar çektiğini söyleyen Lisa, bu acıların onu ölümü kabullenmeye ittiğini iddia etti.

Soruşturmalar sürerken Royal Stoke Hastanesi’nden bir sözcü de şikayet üzerine araştırmalarının sürdüğünü ve adli tabiplerin John Jenkinson'ın düştüğü bir kazanın ardından uzun süredir devam eden komplikasyonlardan öldüğü sonucuna vardığını açıkladı.



