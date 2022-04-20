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Bir kutu fasulye hayatına mal oldu! Genç kadın feci şekilde can verdi

20.04.2022 13:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere, Bristol’de Salı günü aldıkları bir ihbarın ardından olay yerine ulaşan polisler 23 yaşlarında bir kadını yaşadığı apartman dairesinin dibince ölümcül yaralar içinde buldu. Acil yardım ekiplerinin çabalarına rağmen hayatını kaybeden genç kadının ölümüyle ilgili araştırmalar sürüyor. Komşuları, olayın yaşandığı günün gecesinde tartışma sesleriyle uyandıklarını belirtmelerinin ardından, genç kadının tanıdığı bilinen bir adam cinayet şüphesiyle tutuklandı.

Bir kutu fasulye hayatına mal oldu! Genç kadın feci şekilde can verdi

Salı günü sabahın erken saatlerinde gerçekleştiği tahmin edilen olayda ismi açıklanmayan 23-24 yaşlarındaki bir genç kadının apartmanın 13. katından düşerek hayatını kaybetti. Saat 12.30 sularında yapılan bir ihbarın ardından Easton, Bristol'e çağrılan ekipler ağır yaralı kadını kurtarmak için ellerinden geleni yapsa da başarılı olamadılar. Bölge polisinin yaptığı açıklamada genç kadının tanıdığı 43 yaşındaki bir adamın cinayet şüphesiyle tutuklandığı bildirildi.

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BİR KONSERVE FASULYE YÜZÜNDEN...

POLSİİSİ

Komşuları verdikleri ifadede olayın yaşandığı sabahın gecesinde tartışma sesleriyle uyandıklarını, genç kadının bir konserve pişmiş fasulye ile ilgili biriyle tartıştığını duyduklarını söylediler. Bağrışma seslerinden korktuklarını belirten tanıklar, genç kadının çok zeki ve sevimli biri olduğunu da eklediler. Tanıklar, olayın gece yaşandığını tahmin ediyorlar.

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ARAŞTIRMALAR SÜRÜYOR

POLİSLKLKL

Polis memurları soruşturmanın başladığını ve olayın nasıl ve neden gerçekleştiğini bulmaya çalıştıklarını bildirdi. Tutuklanan şahsın genç kadının tanıdığı biri olduğunu belirten Emniyet Müdürü Deepak Kenth henüz başka bir bilgiye ulaşılmadığını ve aileyi bilgilendirme sürecinde olduklarını söyledi. Tedbir amaçlı olay yerinde devriye ekipleri olacağını da ekleyen polis memuru olaya dair bilgisi olan herkesi polise başvurmaya davet etti.


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Anahtar Kelimeler:
cinayet İntihar İngiltere
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