Bir kutu fasulye hayatına mal oldu! Genç kadın feci şekilde can verdi

Salı günü sabahın erken saatlerinde gerçekleştiği tahmin edilen olayda ismi açıklanmayan 23-24 yaşlarındaki bir genç kadının apartmanın 13. katından düşerek hayatını kaybetti. Saat 12.30 sularında yapılan bir ihbarın ardından Easton, Bristol'e çağrılan ekipler ağır yaralı kadını kurtarmak için ellerinden geleni yapsa da başarılı olamadılar. Bölge polisinin yaptığı açıklamada genç kadının tanıdığı 43 yaşındaki bir adamın cinayet şüphesiyle tutuklandığı bildirildi.

BİR KONSERVE FASULYE YÜZÜNDEN...

Komşuları verdikleri ifadede olayın yaşandığı sabahın gecesinde tartışma sesleriyle uyandıklarını, genç kadının bir konserve pişmiş fasulye ile ilgili biriyle tartıştığını duyduklarını söylediler. Bağrışma seslerinden korktuklarını belirten tanıklar, genç kadının çok zeki ve sevimli biri olduğunu da eklediler. Tanıklar, olayın gece yaşandığını tahmin ediyorlar.

ARAŞTIRMALAR SÜRÜYOR

Polis memurları soruşturmanın başladığını ve olayın nasıl ve neden gerçekleştiğini bulmaya çalıştıklarını bildirdi. Tutuklanan şahsın genç kadının tanıdığı biri olduğunu belirten Emniyet Müdürü Deepak Kenth henüz başka bir bilgiye ulaşılmadığını ve aileyi bilgilendirme sürecinde olduklarını söyledi. Tedbir amaçlı olay yerinde devriye ekipleri olacağını da ekleyen polis memuru olaya dair bilgisi olan herkesi polise başvurmaya davet etti.



