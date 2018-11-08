Korkunç cinayette pes dedirten ayrıntı! 'Sürekli bana kiminle yattın diyor'

Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Kenan Demirdağ ve taraf avukatları hazır bulundu. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı vekili Büşra Öztürk de duruşmaya katıldı. Duruşmada tanık olarak dinlenen Tuba Karakuş, "Alime ile aynı köydeniz. Öldürme olayını görmedim. Ancak ölenle olay günü tesadüfen aynı otobüsle Balıkesir'den İstanbul'a döndük. Alime otobüste sürekli telefonla görüşüyordu. Telefondaki kişilere 'Meşgulsem arama, arama beni bir daha arama' diyordu. Telefonda öleni arayanın sanık olduğunu öğrendim. Otobüsten indiğimizde sanık otogardaydı. Sanık, Alime'yi aldı, tartışarak gidiyorlardı. Aynı metroya bindik. Metrodan inip yukarı çıkıyordum. Kenan arkamdan gelip 'O telefonu cebine sok yoksa sen de zararlı çıkarsın' dedi. Ben evime gittim" ifadelerini kullandı.

TEYZE KONUŞTU

Duruşmada Alime Demirdağ'ın teyzesi Cennet Karakoyun da "tanık" sıfatıyla dinlendi. Cennet Karakoyun, "Çiftin 4-5 sene önce geçimsizlikleri başladı. Alime işe gitti, çocuğunu bize bıraktı. Bir ara Alime sığınma evinde kaldı, Alime'nin yanına gittim. Alime kocası için 'Bana her gün işkence yapıyor, sürekli bana sen kiminle yattın, kiminle görüşüyorsun' diyor. Beni öldürmeye kalkıştı, fare zehri içirdi, içmiş gibi yaptım yutmadım. Öldürmek için Belgrad Ormanı'na bile götürdü, elinden kaçtım' dedi. Alime sığınma evinden çıktığında 'Her gün ölmektense bir ölmek daha iyidir' dedi. Eşi ona 'Önce sana evlat acısı yaşatacağım sonra da seni öldüreceğim' demiş. 'Kızım için sığınma evinden çıktım tekrar onun için gireceğim' diyordu" diye konuştu. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, savcının esas hakkındaki mütalaasını hazırlamasına hükmederek duruşmayı erteledi.

