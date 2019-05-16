Korkunç görüntü! 100'den fazlası ölü bulundu

Şok edici görüntüler İngiltere'nin Galler sahillerinde kaydedildi. Oradan geçen bir kadının kamerasına yansıyan görüntülerde karaya vuran yüzlerce ölü köpekbalığı görünüyor.

İddialara göre köpekbalıklarının ölmesinin sebebi, balıkçıların balıkların sırt yüzgeçlerini kesmesi.

Sahildeki sahneyi çeken kadın "Ne kadar üzücü bir manzara. Her dalganın daha fazla ceset getirmesi nedeniyle saymayı bıraktım." diyerek yaşatığı üzüntüyü dile getirdi.

Deniz Koruma Derneği sözcüsü, bu köpekbalıkların yasa dışı olarak balıkçılar tarafından sırt yüzgeçleri kesilerek ölüme terk edilmiş olabileceğini dile getirdi.

Köpekbalıklarının yüzgeçlerinin ticaretinin yapılması normalde yasak, ancak yasa dışı yollarla bu canlıları katledip yüzgeçlerini köpekbalığı yüzgeci çorbası ve geleneksel kürler yapılmak üzere satabiliyorlar.

Köpekbalıkları ise sırt yüzgeçleri olmadan etkin bir şekilde yüzemeyip, denizin dibine batar ve boğulma sonucu ölür ya da diğer avcı canlılar tarafından yenilir.



