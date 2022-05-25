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  4. Korkunç görüntü! Bodrum katından 200 ceset çıkarıldı

Korkunç görüntü! Bodrum katından 200 ceset çıkarıldı

25.05.2022 12:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya-Ukrayna savaşının 3. ayı tamamlanırken Mariupol'deki harap olmuş bir apartmanın bodrum katında 200 ceset bulundu. Oldukça yoğun saldırılara maruz kalan Mariupol bölgesinde yaşanan dehşet harap olmuş şehrin enkazları altında gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.

Korkunç görüntü! Bodrum katından 200 ceset çıkarıldı

Ukraynalı yetkililer, Mariupol'deki enkazları temizleyen işçilerin bir apartmanın bodrum katında 200'den fazla ceset bulduğunu söyledi. Mariupol belediye başkanının danışmanı Petro Andryushchenko, işçilerin bulduğu cesetlerin çürümekte olduğunu ve yoğun bir kokunun bölgeye yayıldığını belirtti ancak ne zaman keşfedildiklerini söylemedi.

CANLI BİR MEZARLIK

cesetete

Bir gönderide şehrin canlı bir mezarlığa dönüştüğünü ve çok sayıda ceset olduğunu söyleyen yetkililer, cesetler için derme çatma bir morg kurulduğunu bildirdi.Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rus güçlerini "topyekün savaş" yürütmek ve mümkün olduğu kadar çok ölüm ve yıkıma yol açmaya çalışmakla suçladı.

3 AYDIR KUŞATMA ALTINDAYDI

Mariupol, yaklaşık 2.500 Ukraynalı savaşçının saklandıkları bir çelik fabrikasını terk etmesiyle geçen hafta sona eren yaklaşık üç aylık bir kuşatma sırasında acımasızca harap edilmişti. Rus birlikleri, kuşatma sırasında çok az yiyecek, su, ısıtma veya elektrikle yaklaşık 100.000 kişinin mahsur kaldığı tahmin edilen şehrin geri kalanını zaten elinde tutuyordu.


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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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