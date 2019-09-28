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Korkunç iddia! 16 yaşındaki kıza alkol ve uyuşturucu verilip tecavüz edildi

okan.akin okan.akin
YAŞAM  | 28.09.2019 20:28 | Son Güncelleme

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, R.G. (16) adlı genç kızın alkol ve uyuşturucu verildikten sonra cinsel istismara uğradığı iddiası üzerine polis harekete geçti. Polis, R.G.'nin verdiği isimler doğrultusunda aralarında esnafların da bulunduğu şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Korkunç iddia! 16 yaşındaki kıza alkol ve uyuşturucu verilip tecavüz edildi

Karamürsel'de, R.G. iddiaya göre uyuşturucu ve alkol verilip bir grup kişi tarafından cinsel istismara uğradı. İddialar üzerine bir mahalleli R.G.'yi bulup, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürdü.

Burada ifadesi alınan R.G., başka bir ilden Karamürsel’e geldiğini, tanıştığı kişilerin kendisine alkol ve uyuşturucu verdiğini, cinsel istismara uğradığını ve bu kişiler tarafından farklı kişilerle birlikte olmaya zorlandığını iddia etti.

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Polis, R.G.'nin verdiği isimler doğrultusunda soruşturma başlattı.

Polis, aralarında esnafın da bulunduğu kişileri gözaltına almak için çalışmalarını sürdürüyor. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli karamürsel cinsel istismar alkol uyuşturucu

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