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Korkunç ihmal! Yenidoğan bebeğe yapılan yürekleri sızlattı! On kat fazla verildiği ortaya çıktı!

Kız bebek bekleyen Kimberley Lindop isimli kadın enfeksiyon nedeniyle kaldırıldığı hastanede erken doğum yaptı. Tedavi altına alınan bebeği ise hastanenin hatası nedeniyle hayatını kaybetti.

Korkunç ihmal! Yenidoğan bebeğe yapılan yürekleri sızlattı! On kat fazla verildiği ortaya çıktı!

Polly Lindop, Manchester'daki St Mary's Hastanesi'nde doğduktan sonra 24 saat içinde öldü. 10 hafta erken doğum yapan bebeğin annesine Polly’nin sağlıklı olduğu söylendi.

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BBC'nin haberine göre bebeğinin vücudunda kızarlıklar gören anne Kimberley Lindop hastanede tedavi altına alınan bebeğine ihtiyacından on kat fazla ilaç verildiğini iddia etti. Davaya bakan bir tıp uzmanı, Polly'nin durumunun zaten kötüleştiğini ve aşırı doz olmasa bile hayatta kalma şansının "çok düşük" olduğunu söyledi. Mahkemede, sağlık görevlilerinin infüzyon pompasına dozajı girerken hata yaptıkları söylendi.

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10 DAKİKA SONRA ÖLDÜ

10 hafta erken doğan Polly, aşırı dozda Atracuriam ilacı verildikten 10 dakika sonra kalp krizi geçirdi. Annesi Kimberley Lindop mahkemeye verdiği ifadede, kızının "45 dakika içinde iyi durumdan çok kötü duruma" geçtiğini söyledi.

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Hastane personelinin çocuğu kurtarmaya çalışırken "kaotik" bir ortam oluştuğunu ve çocuğun birkaç saat sonra ikinci kez kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiğini anlattı. Mahkemede olaya karışan hemşirelerin ve Manchester Üniversitesi NHS Vakfı'nın aşırı doz hatasının yapıldığını kabul ettiği ifade edildi. Soruşturma ise devam ediyor.

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bebek yenidoğan
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