Korkunç kaza hayatını değiştirdi: Vücudunun yarısı yok! "Ölmeyeceğimi anlayınca ortadan kayboldular”

ABD’nin Montana eyaletinde 2019 yılında meydana gelen forklift kazasında 18 yaşındaki Loren Schauers ağır yaralandı. Great Falls’ta forklift kullanan Schauers, aracın kontrolden çıkarak yoldan savrulması sonucu yaklaşık 15 metre yükseklikten aşağı düştü ve forkliftin altında kaldı.

Kaza sırasında bilinci açık olan genç işçinin sağ kolu parçalandı, belden aşağısı ise tamamen ezildi. Doktorlar, hayatını kurtarmak için belden aşağısını ampute etmek zorunda kaldı. Schauers, yaşadığı ağır kazaya rağmen hayatta kalmayı başardı.

GÜNLÜK YAŞANTILARINI PAYLAŞIYORLAR

Bugün 24 yaşında olan Schauers, eşi ve aynı zamanda bakıcısı olan Sabia Reiche ile birlikte yaşıyor. Çift, yaşadıkları süreci ve günlük hayatlarını YouTube üzerinden paylaşıyor. Ancak Schauers, yaşadıklarının sadece fiziksel değil, duygusal olarak da ağır sonuçları olduğunu söylüyor.

"AİLEM ORTADAN KAYBOLDU"

Daily Mail’e konuşan Schauers, ailesine kırgın olduğunu açıkça dile getirdi. “Ailem, ölmeyeceğimi anladıkları anda ortadan kayboldu” diyen genç adam, eve döndükten sonra gelen ziyaretlerin de samimi olmadığını savundu. “İnsanlar beni merak ettikleri için değil, yaşananları görmek için geliyordu. Bir nevi seyirliktim” ifadelerini kullandı.