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Korkunç kaza! Karşıya geçmek isteyen genç kız metrelerce sürüklendi

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YAŞAM  | 01.08.2019 01:48 | Son Güncelleme

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Nur Efsun Kalın'a (20) cip çarptı. Ağır yaralanan genç kız hastaneye kaldırılırken, o anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Melikgazi ilçesinde meydana geldi. Fransa'dan yaz tatili için gelen Caner Yellikaya yönetimindeki CF 597 ZV yabancı plakalı cip, yolun karşısına geçmeye çalışan Nur Efsun Kalın'a çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı genci Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisi'ne kaldırdı. Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alınan Kalın'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan kazanın, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerinde, genç kızın metrelerce uzağa savrulduğu görüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri trafik kazası

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