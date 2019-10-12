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Korkunç kaza! Otomobil, otobüs durağına daldı: 3 ölü

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GÜNDEM  | 12.10.2019 05:03 | Son Güncelleme

Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Karabiga beldesinde, durakta otobüs bekleyen 3 kadına otomobil çarptı. Olayda 3 kadın da hayatını kaybetti. Aynı iş yerinde çalışan kadınlar, mesai sonrası Biga'ya dönmek üzere durakta bekliyorlardı.

Korkunç kaza! Otomobil, otobüs durağına daldı: 3 ölü

Edinilen bilgiye göre; bir balık lokantasında çalışan 3 kadın, mesai bitimi sonrası Biga'ya dönmek için yolun karşısındaki durakta otobüs beklemeye başladı. Bu sırada süratli bir şekilde gelen 34 US 324 plakalı ve M.Ö. isimli sürücünün sürdüğü otomobil aniden durağa daldı ve 3 kadına çarptı. 3 kadın olay yerinde hayatında kaybetti. Durağa dalan araçta sürücü, sürücünün bir arkadaşı ve sürücünün bir oğlunun bulunduğu ve hepsinin alkollü olduğu aktarıldı.

ARAÇTAKİLER GÖZALTINDA

Olay yerinde hayatını kaybeden F.B.D., Y.B. ve S.A. savcının incelemesinden sonra Biga Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Araçtaki şahıslar ise gözaltına alındı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Çanakkale biga kaza

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