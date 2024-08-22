Korkunç manzara… Tuğba Özay çileden çıktı! ‘‘Bu kadar pislikle nasıl başa çıkacağız’’

Muğla’nın Bodrum ilçesinden İzmir’e doğru yol alırken Söke karayolu üzerinde Bafa Gölü kıyısındaki dağ gibi biriken çöp ve molozları gören Tuğba Özay, şaşkınlığını sosyal medya takipçileriyle paylaştı.

Öfkesine hakim olamayan Özay, ''Arkadaşlar ben yine çıldırdım. Ben ülkesine, doğaya, yaşadığımız bu dünyaya aşık bir insanım. Ben dayanmıyorum! İnsanları katlediyorsunuz! Hayvanları katlediyorsunuz! Doğayı katlediyorsunuz! Güzel insanlar ülkemden bir bir kaçıyor! Yazık! Tüm partilere, tüm yönetimlere sesleniyorum! Çöp atanlara da ağır cezalar verilsin! Çalışmayan belediyeler de çöp cezası alsın! Ben anlatmaktan yoruldum siz cennet ülkeme ihanet etmekten yorulmadınız!'' notuyla paylaştı.

‘‘BU KADAR PİSLİKLE NASIL BAŞA ÇIKACAĞIZ, BİLMİYORUM’’

Bafa Gölü civarındaki çöp yığınlarını kayıt altına aldığı esnada ölü bir domuzla karşılaşan Tuğba Özay, gördüklerine inanamadığını şu sözlerle ifade etti:

‘‘Merhaba, şu anda Bodrum’dan İzmir’e giderken Bafa Gölü girişindeyiz. Size oldukça rahatsız edici bir manzara göstereceğim. Gerçekten bu ülkede yaşamak beni artık çok yordu. Bu kadar çirkin zihniyet ve bu kadar pislikle nasıl başa çıkacağız, bilmiyorum. Burası bir turizm alanı, ana yol üzerinde yer alıyor. Bu çöplüğün uçsuz bucaksız görüntüsü beni dehşete düşürdü. İnsanların nasıl böyle bir zihniyete sahip olabileceğine inanamıyorum. Doğaya nasıl bu kadar zarar verilebilir? Burası bir çöp dökme yeri değil.’’

‘‘VATAN SEVGİSİ DEDİĞİNİZ ŞEY BÖYLE Mİ GÖSTERİLİR?’’

Artık sabrım tükendiğini söyleyen Özay, ‘‘Bu durum beni hasta ediyor ve sorumluların nasıl böyle duyarsız kalabildiğini anlamıyorum. Allah affetsin ama bu durumu anlatmakta bile zorlanıyorum. İnsanlar bu kadar duyarsız olamaz. Vatan sevgisi dediğiniz şey böyle mi gösterilir? Vatandaşlar olarak bu kadar umursamaz mıyız? Bu çöplerin doğaya verdiği zarar çok büyük. Yolları göremiyor musunuz? Bu duruma nasıl göz yumulur? Bafa Gölü gibi doğa harikası bir yerin bu hale gelmesi büyük bir utanç kaynağı. Lütfen, doğa sevgisini içimizde büyütelim ve bu tür durumlara karşı duyarlı olalım. Bu şekilde devam edersek doğamızı kaybetmekle kalmayıp, sağlığımızı da tehlikeye atacağız.’’ diyerek tepkisini ifade etti.

DESTEK MESAJLARI YAĞDI

Paylaşımın ardından binlerce kişi Tuğba Özay beğeni ve destek mesajı attı. Özay için, kimisi, ‘‘İnşallah sesini duyarlar. Biz de yazıyoruz ama cevap vermiyorlar’’, derken, kimisi de, ‘Gerçekten deniz olan ve turist olan bütün şehirlerimiz çöp içinde. Ben de buna çok üzülüyorum bira içip denize atılmış şişeler rezillik inan çok haklısınız çıldırtmak da’ diyerek destekledi.

SİNGAPUR’U ÖRNEK GÖSTERDİ

Paylaşımının ardından çok sayıda destek mesajı alan Tuğba Özay, çöp yığınları hakkında çözüm bulabilmek amacıyla Singapur’da hiç çöp yok biliyor musunuz’ başlıklı video paylaşarak, ‘‘Bizi kıskanan dünya çöp konusunda bakın neler yapıyor’’ dedi.