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Korkunç olay! Büyücülük suçlamasıyla bir aile katledildi! Bütün köy katıldı, polisin ruhu bile duymadı!

Hindistan'da Tetgama adlı küçük bir köyde beş kişilik bir aile köylüler tarafından katledildi. Yakında bulunan polisler ise olaydan 11 saat sonra haberdar oldu. Ailenin büyü yaptığı iddia edildi.

Korkunç olay! Büyücülük suçlamasıyla bir aile katledildi! Bütün köy katıldı, polisin ruhu bile duymadı!

Hindistan'ın doğusundaki Bihar eyaletinde dehşete düşüren bir olay yaşandı. BBC'nin haberine göre 6 Temmuz gecesi Kato Devi adlı 71 yaşındaki bir kadının evinin önünde toplanan öfkeli bir kalabalık, büyücülük yaptıkları gerekçesiyle aile fertlerine saldırdı.

Korkunç olay! Büyücülük suçlamasıyla bir aile katledildi! Bütün köy katıldı, polisin ruhu bile duymadı! 1

Evde bulunan Kato Devi ile birlikte oğlu Babulal Oraon, gelini Sita Devi, torunu Manjit Oraon ve Manjit’in eşi Rani Devi hayatını kaybetti.

Korkunç olay! Büyücülük suçlamasıyla bir aile katledildi! Bütün köy katıldı, polisin ruhu bile duymadı! 2

Olayın fitilini, köy sakinlerinden Ramdev Oraon’un oğlunun ölümünün ardından yaptığı suçlamalar ateşledi. Ramdev, oğlunun ölümünden Kato Devi ve ailesini sorumlu tutarak onları büyücülük yapmakla suçladı. Olay yerine sadece 7 km uzaklıktaki polis karakolu, saldırının başlamasından 11 saat sonra olayda haberdar oldu. Şu ana kadar dört kişi tutuklandı. Ana şüpheli Ramdev Oraon ise halen aranıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan
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