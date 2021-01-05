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Korkunç olay! Evine çatıdan girmeye çalışırken hayatını kaybetti

05.01.2021 16:17 | Son Güncelleme:
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Korkunç olay! Evine çatıdan girmeye çalışırken hayatını kaybetti

Kütahya Simav'da anahtarını yanına almayı unuttuğu için 3'üncü kattaki evine çatıdan girmeye çalışan Harun Coşkun sarkıttığı halatın kopması sonucu düşerek ağır yaralandı. Coşkun, tedavi gördüğü hastanede 3 gün sonra yaşamını yitirdi.

Olay, 1 Ocak Cuma günü saat 18.00 sıralarında, Fatih Mahallesi, Semerciler Arası Caddesi'ndeki 3 katlı apartmanda meydana geldi. Plastik doğrama ustası 1 çocuk babası Harun Coşkun, eşiyle birlikte en üst kattaki evine geldiğinde anahtarının yanında olmadığını fark etti. Alışveriş poşetlerini kapının önüne koyan Coşkun, apartmanın çatısına çıktı. Çatıdan halat sarkıtan Coşkun, evinin balkon penceresini kullanarak içeri girmeye çalıştı. Ağırlığı kaldırmayan halat kopunca Coşkun, yaklaşık 10 metre yükseklikten düşerek ağır yaralandı.

YAŞAMINI YİTİRDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Coşkun, Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Coşkun, doktorların tüm çabasına rağmen dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Acı haberi alan Coşkun'un ailesi gözyaşlarına boğuldu. Coşkun'un cenazesi, bugün öğlen Simav'ın Küplüce Köyü'ndeki Küplüce Camii'nde kılınan namazın ardından köy mezarlığında gözyaşları içinde toprağa verildi.

Kaynak: DHA

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