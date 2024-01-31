Korkunç olay: Zırhlı adam arbalet ve kılıçla bir kadının yatak odasına girmeye çalıştı!

Londra'nın güneyindeki Rotherhithe bölgesinde dün sabah saatlerinde meydana gelen olayda 30 yaşındaki Hodgson, polis tarafından vurularak öldürüldü.

KORKUNÇ GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Hodgson'un işlediği suç polis soruşturması sonrası ortaya çıktı.

2023 yılının Ocak ve Nisan ayında gerçekleşen olayda, Hodgson'ın bir kadının rızası olmadan yatak odasına girmeye çalıştığı ve kadına mesajlar yolladığı ortaya çıktı.

Yakalanarak hakim karşısına çıkartılan Hodgson'a gece sokağa çıkma yasağı verildi.

VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Sokağa çıkma yasağı olsa da Hodgson rahat durmadı.

Hodgson'ın bir mülke girmeye çalıştığı öğrenildi. Polis ekipleri dün sabahın erken saatlerinde Surrey Quays'e çağrıldı.

Sivil polislerin onunla konuşmaya çalıştığı ancak tehdit ettiği için daha fazla yardım çağırmak zorunda kaldıkları ifade edildi.

Daha fazla polis sokaklara yayıldı ve ardından vurularak öldürüldü.

Polis denetleme kuruluşu şimdi adamın ölümüyle ilgili bir soruşturma başlattı.





