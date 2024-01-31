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    4. Korkunç olay: Zırhlı adam arbalet ve kılıçla bir kadının yatak odasına girmeye çalıştı!

    Korkunç olay: Zırhlı adam arbalet ve kılıçla bir kadının yatak odasına girmeye çalıştı!

    Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
    31.01.2024 17:11 | Son Güncelleme:
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    İngiltere'de 30 yaşındaki Bryce Hodgson, takipçisi olduğu bir kadının yatak odasına zırhlı bir şekilde elinde arbalet, bıçak, kılıç ve baltayla girmeye çalıştı. Hodgson'un geçen sene de böyle bir olaya teşebbüs ettiği ve yakalandığı ortaya çıktı.

    Korkunç olay: Zırhlı adam arbalet ve kılıçla bir kadının yatak odasına girmeye çalıştı!

    Londra'nın güneyindeki Rotherhithe bölgesinde dün sabah saatlerinde meydana gelen olayda 30 yaşındaki Hodgson, polis tarafından vurularak öldürüldü.

    KORKUNÇ GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

    Hodgson'un işlediği suç polis soruşturması sonrası ortaya çıktı.

    2023 yılının Ocak ve Nisan ayında gerçekleşen olayda, Hodgson'ın bir kadının rızası olmadan yatak odasına girmeye çalıştığı ve kadına mesajlar yolladığı ortaya çıktı.

    Yakalanarak hakim karşısına çıkartılan Hodgson'a gece sokağa çıkma yasağı verildi.

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    VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ

    Sokağa çıkma yasağı olsa da Hodgson rahat durmadı.

    Hodgson'ın bir mülke girmeye çalıştığı öğrenildi. Polis ekipleri dün sabahın erken saatlerinde Surrey Quays'e çağrıldı.

    Sivil polislerin onunla konuşmaya çalıştığı ancak tehdit ettiği için daha fazla yardım çağırmak zorunda kaldıkları ifade edildi.

    Daha fazla polis sokaklara yayıldı ve ardından vurularak öldürüldü.

    Polis denetleme kuruluşu şimdi adamın ölümüyle ilgili bir soruşturma başlattı.

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    İngiltere kılıç arbalet zırh
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