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  4. Tatilde dehşet anları! Denize giren kadın köpek balığı saldırısında parçalanarak öldürüldü

Tatilde dehşet anları! Denize giren kadın köpek balığı saldırısında parçalanarak öldürüldü

02.07.2022 15:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

68 yaşındaki Avusturyalı kadın, Mısır’ın Kızıldeniz kıyısındaki popüler bir koy olan Sahl Hasheesh’te denize girdiği sırada köpek balığı saldırısına uğradı. Mısırlı eşiyle yaz tatilini geçirmek isteyen kadın köpek balığı saldırısının sonucunda parçalanarak hayatını kaybetti.

Tatilde dehşet anları! Denize giren kadın köpek balığı saldırısında parçalanarak öldürüldü

68 yaşındaki Avusturyalı kadın, Mısır'ın Kızıldeniz kıyısında, Şarm El-Şeyh yakınlarındaki popüler bir koy olan Sahl Hasheesh'te iskeleden denize girdi. Kıyıya yakın bir bölgede denize giren kadın çok geçmeden köpek balığının saldırısına uğradı. Çığlıklar içinde yardım isteyen kadın bir süre köpek balığından kurtulmaya çalıştı. Ancak başarılı olamadı. Kadının zor durumda olduğunu görenler köpek balığının dikkatini çekmek için ses yapmaya başladı fakat köpek balığı kadının kolunu ve bacağını kopardı.

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HAYATINI KAYBETTİ

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Denizde köpek balığıyla mücadele eden kadın çevredekilerin yardımı olmadan kanlar içinde kıyaya yüzmeyi başardı. Olay yerine gelen ambulansa alınan kadın, yaşadığı kan kaybı ve şok nedeniyle kalp yetmezliğinden hayatını kaybetti.

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O anları iskeleden kaydeden diğer tatilciler yakında cankurtaran teknesi olmamasından şikayet etti.

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Avustralya
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