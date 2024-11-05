Korkunç saldırı anbean güvenlik kamerasında! Elinde çekiçle dükkanı bastı: Acımadan saniyelerce vurdu...

MYNET|DIŞ HABERLER İngiltere'nin Birmingham şehrinin Spark Hill bölgesinde 29 yaşındaki Abdul Wahab isimli bir adam dükkanı elindeki çekiçle bastı. Polislerin ifadesine göre dükkan çalışanına gerçekleştirdiği 'intikam saldırısı' anbean güvenlik kamerasına yansıdı. 6 saniye süren saldırıda dükkan çalışanının beyin kanaması geçirdiği ve kafatası ile çenesine metal plakalar takılması gerektiği ifade edildi.

GÖLE ATARAK KAÇTI

Saldırının ardından bitkin ve yorgun düşen Wahab, parka kaçarak çekici bir göle attı. Birkaç saat sonra ise Heathrow Havaalanı'na vardı ve Abu Dabi'ye giden bir uçağa bindi.

İngiltere'ye geri döndüğünde Wahab vahşi saldırı nedeniyle 21 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Kasten ağır bedensel zarar verme ve saldırı amaçlı silah bulundurma suçlarını kabul etti. Ancak jüri onu cinayete teşebbüsten suçlu buldu.

OLAYIN DETAYLARINI ANLATTI

Polis memuru Sam Higginson basına yaptığı açıklamasında olaya ilişkin olarak, "Bu, gün ortasında bir dükkanda bir adama yönelik vahşi bir saldırıydı. Adam beyin kanaması da dahil olmak üzere ciddi kafa yaralanmaları geçirdi ve kafatasına metal plakalar takıldı. Bir aydan fazla hastanede kaldı. Wahab daha sonra adaletin elinden kurtulmak için çaresizce ülkeden kaçtı. Neyse ki, İngiltere'ye döndüğünde onu tutukladık. Bu cümle, bu şekilde hareket eden faillere açık bir mesaj veriyor" dedi.