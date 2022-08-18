14 yaşındaki kızını tecavüz etmeye çalışan sevgilisinin penisini kesti! “Tam zamanında yetiştim yoksa...”

14 yaşındaki kızına tecavüz etmeye çalıştığı iddia edilen sevgilisini yakalayan bir anne, erkek arkadaşının cinsel organını keserek ondan intikam aldı. 32 yaşındaki anne, işte olduğu sırada sevgilisi ve 14 yaşındaki kızının evde yalnız kaldıklarını ifade etti. İşten eve erken gelen kadın sevgilisinin kızına cinsel saldırıda bulunduğu anları suçüstü yakaladı. Mutfağa giden anne cinnet getirerek bıçakla sevgilisinin cinsel organını kesti.

“YAPTIĞIMDAN PİŞMAN DEĞİLİM”

Anne alkolik kocasından ayrıldıktan sonra kızını da yanına alarak 2 yıldır sevgilisinin yanında yaşıyordu. Sevgilisinin kızına cinsel saldırıda bulunmasını şaşkınlıkla karşıladığını ifade eden anne, “Olay meydana geldiğinde ben işteydim. Neyse ki tam zamanında yetiştim yoksa çok geç olacaktı. Ben de mutfaktan bir bıçak getirdim ve ona ders olsun diye avret yerlerini kestim. Yaptığımdan hiç pişman değilim” dedi.

Daily Mail'in bildirdiğine göre, Lakhimpur polis karakolundaki raporlara göre, erkek arkadaşı PODCSO yasası uyarınca tecavüzden tutuklandı. İsmi açıklanmayan annenin erkek arkadaşının cinsel organını kesmekten herhangi bir suçlamayla karşı karşıya kalıp kalmayacağı belli değil.



