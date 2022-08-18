Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. 14 yaşındaki kızını tecavüz etmeye çalışan sevgilisinin penisini kesti! “Tam zamanında yetiştim yoksa...”

14 yaşındaki kızını tecavüz etmeye çalışan sevgilisinin penisini kesti! “Tam zamanında yetiştim yoksa...”

18.08.2022 16:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletinin Lakhimpur Kheri bölgesinde yaşanan bir olay ülke gündemine yerleşti. Erkek arkadaşının 14 yaşındaki kızına tecavüz etmeye çalıştığını gören ismi açıklanmayan anne, sevgilisinin cinsel organını kesti. Olay yerine gelen polis ekiplerince tutuklanan anne yaptığı eylemden dolayı pişman olmadığını söyledi.

14 yaşındaki kızını tecavüz etmeye çalışan sevgilisinin penisini kesti! “Tam zamanında yetiştim yoksa...”

14 yaşındaki kızına tecavüz etmeye çalıştığı iddia edilen sevgilisini yakalayan bir anne, erkek arkadaşının cinsel organını keserek ondan intikam aldı. 32 yaşındaki anne, işte olduğu sırada sevgilisi ve 14 yaşındaki kızının evde yalnız kaldıklarını ifade etti. İşten eve erken gelen kadın sevgilisinin kızına cinsel saldırıda bulunduğu anları suçüstü yakaladı. Mutfağa giden anne cinnet getirerek bıçakla sevgilisinin cinsel organını kesti.

“Torunumuz tacize uğradı” dediler! 11 yaşındaki kızı ayak bileğinden zincirle direğe bağladılar“Torunumuz tacize uğradı” dediler! 11 yaşındaki kızı ayak bileğinden zincirle direğe bağladılar

“YAPTIĞIMDAN PİŞMAN DEĞİLİM”

Anne alkolik kocasından ayrıldıktan sonra kızını da yanına alarak 2 yıldır sevgilisinin yanında yaşıyordu. Sevgilisinin kızına cinsel saldırıda bulunmasını şaşkınlıkla karşıladığını ifade eden anne, “Olay meydana geldiğinde ben işteydim. Neyse ki tam zamanında yetiştim yoksa çok geç olacaktı. Ben de mutfaktan bir bıçak getirdim ve ona ders olsun diye avret yerlerini kestim. Yaptığımdan hiç pişman değilim” dedi.

Daily Mail'in bildirdiğine göre, Lakhimpur polis karakolundaki raporlara göre, erkek arkadaşı PODCSO yasası uyarınca tecavüzden tutuklandı. İsmi açıklanmayan annenin erkek arkadaşının cinsel organını kesmekten herhangi bir suçlamayla karşı karşıya kalıp kalmayacağı belli değil.

Erkek arkadaşının AIDS olduğunu öğrenen kadın aşkını ispat etmek için sevgilisinin kanını kendisine enjekte ettiErkek arkadaşının AIDS olduğunu öğrenen kadın aşkını ispat etmek için sevgilisinin kanını kendisine enjekte etti


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
2 yaşındaki çocuk tek bir kelime ile hayat kurtardı: 'Ayaklar!'2 yaşındaki çocuk tek bir kelime ile hayat kurtardı: 'Ayaklar!'
Komşularının ilişki sırasında çıkardıkları sesleri kaydetti!Komşularının ilişki sırasında çıkardıkları sesleri kaydetti!
İhanetin böylesi! Aylardır kayıptı, sevgilisinin yanında bulduİhanetin böylesi! Aylardır kayıptı, sevgilisinin yanında buldu
Anahtar Kelimeler:
tecavüz Hindistan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Melih Gökçek'e 'kara leke' diyerek yüklendi!

Melih Gökçek'e 'kara leke' diyerek yüklendi!

Şoke eden iddia! ''15 yaşındaki öğrencisiyle...''

Şoke eden iddia! ''15 yaşındaki öğrencisiyle...''

Başbakanın parti görüntüleri gündem yarattı

Başbakanın parti görüntüleri gündem yarattı

Böyle cinsiyet öğrenme partisi görülmedi

Böyle cinsiyet öğrenme partisi görülmedi

İlginizi Çekebilir

Özrü kabahatinden büyük! ''Seks işçisi sandım''

Özrü kabahatinden büyük! ''Seks işçisi sandım''

Evinin önünden çırılçıplak geçen adamı görünce şaşırdı

Evinin önünden çırılçıplak geçen adamı görünce şaşırdı

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Havada panik anları! Önce dua etti, sonra uçağın kapısını...

Havada panik anları! Önce dua etti, sonra uçağın kapısını...

2 yaşındaki çocuk tek bir kelime ile hayat kurtardı: 'Ayaklar!'

2 yaşındaki çocuk tek bir kelime ile hayat kurtardı: 'Ayaklar!'

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.