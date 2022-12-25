Korkunç saldırıdan sonra hayatı tamamen değişti! Suratına saldırıp asılan köpek onu üst dudaksız bıraktı

İki yıl önce kuzeninin köpeği ona saldırıp üst dudağını ısırdığında hayatında dramatik bir değişiklik yaşayan Brooklinn Khoury, yaşadıklarını anlattı. Saldırı anında köpeğin üst dudağında asılı olduğunu ve 45 saniye boyunca ondan kurtulmak için başını salladığını söyleyen Khoury, olayın ardından hızla hastaneye kaldırıldığını ancak yarasının düzeltmesi için ona bir cerrah bulmakta zorlanmaları üzerine bir yıl boyunca üst dudağı olmadan yaşadığını açıkladı.

6 AMELİYAT GEÇİRDİ

23 yaşındaki genç kadın olaydan bir yıl sonra ona yeniden bir üst dudak verebilecek bir cerrah bulduğu için oldukça şanslı olduğunu söyledi. Bunun üzerine Brooklinn, geçen yıl kolunun içinden deri nakli yapılan bir operasyon da dahil olmak üzere tam altı ameliyat geçirdi.

HALA BİR KÖPEĞİ VAR

Bu sürecin ardından, yemek yemeyi ve kelimeleri farklı telaffuz etmeyi yeniden öğrenmesi gerektiğinden, Brooklinn için günlük görevleri halletmek kolay bir iş olmadı. Ancak var gücüyle ve sevdiklerinin desteğiyle çabalamaya devam etti. Korkunç saldırıdan sağ kurtulan Brooklinn, bunun onu köpekleri sevmekten de alıkoymadığını ve kendisinin de bir köpeği olduğunu söyledi.



