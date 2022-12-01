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  4. Kan donduran görüntüler! Köpeğine uyguladığı şiddeti izlemeye can dayanmıyor

Kan donduran görüntüler! Köpeğine uyguladığı şiddeti izlemeye can dayanmıyor

01.12.2022 11:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'nin Wigan bölgesinde yaşayan 23 yaşındaki bir gencin köpeğine korkunç bir şekilde şiddet uyguladığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Yaklaşık 15 kez köpeğini ayağıyla ezdiği ve hırpaladığı anlar ev kamerasına yakalandı ve sosyal medyada hızla yayılıp büyük yankı uyandırdı.

Matthew Hurst isimli genç adam, Kongo isimli köpeğinin yere tuvaletini yapması üzerine çılgına döndü ve zavallı hayvanı acımasızca dövdü. 23 yaşındaki genç, 'Ne yapıyorsun' diye bağırarak ayaklanıp, hayvanı büyük bir güçle ayaklarının altında ezmeye başladı. Ev kamerasına yakalanan görüntülerde daha sonra çaresiz hayvanı kafasını tutup yere çarptığı görülüyordu.

''EN KÖTÜSÜ''

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Olay, görüntülerin kim olduğu bilinmeyen biri tarafından İngiltere ve Galler'de faaliyet gösteren ve hayvan refahını destekleyen bir yardım kuruluşu olan Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals'a (RSPCA) gönderilmesiyle ortaya çıktı. Buradaki yetkililerden biri olan Ryan King "Bu, bir RSPCA müfettişi olarak geçirdiğim üç yıl boyunca gördüğüm en kötü dayak." diye konuştu.

KORKU SIKINTI VE ACI ÇEKMİŞ

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Kongo, RSPCA'nın hayvan hastanesine götürüldü ve muayene edildi. Neyse ki ciddi bir fiziksel yarası yoktu. Ancak karnında, göğsünde ve kafasında 21 kuvvet darbesi olduğunu buldular. Videoyu inceleyen veterinerler ayrıca Kongo'nun dayak sırasında 'korku, sıkıntı ve acı' çektiğini söylediler. Kongo, Hurst tarafından RSPCA'ya devredildi ve gelecekte yeniden bir ev sahibi olacak.

CEZASINI ÇEKECEK

Hurst ise, 2006 tarihli Hayvan Refahı Yasası'nın 4. maddesinin 1. fıkrasına aykırı olarak bir hayvana gereksiz yere acı çektirmekle suçlandı. 17 Kasım'da Wigan Sulh Ceza Mahkemesi'nde on yıl süreyle hayvan beslemekten men edildi. RSPCA ayrıca 16 haftalık ertelenmiş hapis cezasına çarptırıldığını söyledi. Ayrıca 20 günlük bir rehabilitasyon, 120 saat ücretsiz çalışma, mahkeme masrafları için 2.558 sterlin ve hayvanın mağduriyeti için 120 sterlin ek ücreti ödemesi gerekecek.

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İngiltere köpek

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