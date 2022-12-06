Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. İğrenç olay! Halka açık alanda arkadaşının köpeğini cinsel ilişkiye girmek için zorladı... Çevredekilere aldırış etmedi

İğrenç olay! Halka açık alanda arkadaşının köpeğini cinsel ilişkiye girmek için zorladı... Çevredekilere aldırış etmedi

06.12.2022 08:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nin Florida eyaletinde yaşayan Chad Mason isimli bir adam arkadaşının köpeğini halka açık bir parkta gezdiriyordu. Ziyaretçi sayısının çok olduğu öğle saatlerinde adam çevresindekilere aldırış etmeden nedeni bilinmeyen bir şekilde köpekle cinsel ilişkiye girmeye karar verdi. O anlar görgü tanıklarının polise haber vermesi üzerine kısa sürede sonlandırıldı.

İğrenç olay! Halka açık alanda arkadaşının köpeğini cinsel ilişkiye girmek için zorladı... Çevredekilere aldırış etmedi

Amerika Birleşik Devletleri’nin Florida eyaletinde yaşayan Chad Mason isimli bir adam arkadaşının köpeğini yürüyüşe çıkartmak istedi ancak bir anda hayvanla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı. 36 yaşındaki Mason köpeği gezdirme fikrinden vazgeçip ona cinsel tacizde bulunmaya başladıktan sonra parkta bulunan diğer ziyaretçileri şaşkına çevirdi. Bir anda pantolonunu indiren adam köpeği kucağına alarak sıkıştırmaya başladı. Görgü tanıkları polise durumu şikayet etti.

ANINDA YAKALANDI

1

Polislerin olay yerine gelmesinden sonra verdiği ifadesinde Mason, son köpeğini gezintiye çıkarttığını ve hakkındaki suçlamaları reddettiğini söyledi. Bölgede bulunan diğer kişilerin ifadesinden sonra Mason, bir hayvanla cinsel ilişki suçlamasına ek olarak, iki kez ahlaksız veya şehvet uyandırıcı teşhir, iki kez cinsel organları ifşa etme suçlamalarıyla tutuklandı.

İlginizi Çekebilir

Dört ayağının üzerinde yürüdü! Havlayarak anlaştı

Dört ayağının üzerinde yürüdü! Havlayarak anlaştı

 Aynı anda üç kadınla cinsel ilişkiye girince ayakta duramadı

Aynı anda üç kadınla cinsel ilişkiye girince ayakta duramadı

 156 erkekle cinsel ilişkiye girdi! ''3 milyon erkek varken...''

156 erkekle cinsel ilişkiye girdi! ''3 milyon erkek varken...''

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tam 167 kilo verdi! Değişimi şoke ettiTam 167 kilo verdi! Değişimi şoke etti
Duştan paylaştı! Sosyal medya alt üst olduDuştan paylaştı! Sosyal medya alt üst oldu
Denizden sırılsıklam çıktığı anı paylaştı! İçine hiçbir şey giymediDenizden sırılsıklam çıktığı anı paylaştı! İçine hiçbir şey giymedi
Anahtar Kelimeler:
tecavüz köpek

En Çok Okunan Trend Haberler

Seks işçisi anlattı: ''Müşterimle oteldeyken eşi bizi bastı!''

Seks işçisi anlattı: ''Müşterimle oteldeyken eşi bizi bastı!''

Yine rahat duramadı! İç çamaşırlı paylaşımı olay yarattı

Yine rahat duramadı! İç çamaşırlı paylaşımı olay yarattı

“Güzel olmaktan bıktım” dedi! Şimdi onu yok etmek için uğraşıyor

“Güzel olmaktan bıktım” dedi! Şimdi onu yok etmek için uğraşıyor

Asansör selfiesi olay oldu! Bir anda göğüslerini gösterdi

Asansör selfiesi olay oldu! Bir anda göğüslerini gösterdi

İlginizi Çekebilir

Kadına tecavüz etmek için tüm binanın elektriklerini kesti!

Kadına tecavüz etmek için tüm binanın elektriklerini kesti!

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Çok sevilen o erkek parfümünde 650 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Çok sevilen o erkek parfümünde 650 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Ayin yapıyorlardı! 14 kişi sele kapılıp hayatını kaybetti

Ayin yapıyorlardı! 14 kişi sele kapılıp hayatını kaybetti

Belirtilerine karşı dikkatli olun: Milyonlarca çocuk ölebilir

Belirtilerine karşı dikkatli olun: Milyonlarca çocuk ölebilir

Kış boyunca ayaklarınızı koruyacak rahat ve gösterişli botlarla tanışın

Kış boyunca ayaklarınızı koruyacak rahat ve gösterişli botlarla tanışın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.