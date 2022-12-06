İğrenç olay! Halka açık alanda arkadaşının köpeğini cinsel ilişkiye girmek için zorladı... Çevredekilere aldırış etmedi

Amerika Birleşik Devletleri’nin Florida eyaletinde yaşayan Chad Mason isimli bir adam arkadaşının köpeğini yürüyüşe çıkartmak istedi ancak bir anda hayvanla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı. 36 yaşındaki Mason köpeği gezdirme fikrinden vazgeçip ona cinsel tacizde bulunmaya başladıktan sonra parkta bulunan diğer ziyaretçileri şaşkına çevirdi. Bir anda pantolonunu indiren adam köpeği kucağına alarak sıkıştırmaya başladı. Görgü tanıkları polise durumu şikayet etti.

ANINDA YAKALANDI

Polislerin olay yerine gelmesinden sonra verdiği ifadesinde Mason, son köpeğini gezintiye çıkarttığını ve hakkındaki suçlamaları reddettiğini söyledi. Bölgede bulunan diğer kişilerin ifadesinden sonra Mason, bir hayvanla cinsel ilişki suçlamasına ek olarak, iki kez ahlaksız veya şehvet uyandırıcı teşhir, iki kez cinsel organları ifşa etme suçlamalarıyla tutuklandı.