Korkutan tablo! Okan Buruk'lu Galatasaray 6 maçta 2 kere kazanabildi

Trendyol Süper Lig'in 14.haftası dev bir derbiye sahne oldu. Kadıköy'de Fenerbahçe Galatasaray'ı ağırlarken, karşılaşma Leroy Sane ve Jhon Duran'ın karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi. Maçın son dakikalarında kalesinde gol gören Galatasaray'da ise son dönemde arka arkaya gelen puan kayıpları farkın 1 puanda kalmasına neden oldu.

Korkutan tablo! Okan Buruk'lu Galatasaray 6 maçta 2 kere kazanabildi
Burak Kavuncu

Süper Lig'de gecenin maçında Galatasaray Kadıköy'de Jhon Duran'ın son saniye golüne engel olamayarak Fenerbahçe maçından 1 puanla ayrılmaya razı oldu. Maçın ardından büyük üzüntü yaşayan sarı-kırmızılı ekipte son dönemdeki puan kayıpları dikkat çekti.

GALATASARAY, SON 6 MAÇTA 2 GALİBİYET ALDI!

Korkutan tablo! Okan Buruk lu Galatasaray 6 maçta 2 kere kazanabildi 1

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde son 3 senede 3 şampiyonluk elde eden Galatasaray'da arka arkaya gelen kötü sonuçlar eleştiri noktası oldu. Cimbom oynadığı son 6 maçta 2 galibiyet alarak taraftarlarına büyük bir sevinç yaşatamadı. İşte o maçlar...

Galatasaray 0-0 Trabzonspor
Ajax 0-3 Galatasaray
Kocaelispor 1-0 Galatasaray
Galatasaray 3-2 Gençlerbirliği
Galatasaray 0-1 Union Saint-Gilloise
Fenerbahçe 1-1 Galatasaray

3 DERBİ 3 BERABERLİK!

Korkutan tablo! Okan Buruk lu Galatasaray 6 maçta 2 kere kazanabildi 2

Galatasaray, ligin ilk yarısındaki tüm derbilerde berabere kaldı.Sarı-kırmızılı ekip iç sahada Beşiktaş ile 1-1 ve Trabzonspor'la 0-0 berabere kalırken, Fenerbahçe ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak ligin ilk yarısındakş derbilerde galip gelemedi.

