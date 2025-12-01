Korkutan tablo! Okan Buruk'lu Galatasaray 6 maçta 2 kere kazanabildi

Süper Lig'de gecenin maçında Galatasaray Kadıköy'de Jhon Duran'ın son saniye golüne engel olamayarak Fenerbahçe maçından 1 puanla ayrılmaya razı oldu. Maçın ardından büyük üzüntü yaşayan sarı-kırmızılı ekipte son dönemdeki puan kayıpları dikkat çekti.

GALATASARAY, SON 6 MAÇTA 2 GALİBİYET ALDI!

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde son 3 senede 3 şampiyonluk elde eden Galatasaray'da arka arkaya gelen kötü sonuçlar eleştiri noktası oldu. Cimbom oynadığı son 6 maçta 2 galibiyet alarak taraftarlarına büyük bir sevinç yaşatamadı. İşte o maçlar...

Galatasaray 0-0 Trabzonspor

Ajax 0-3 Galatasaray

Kocaelispor 1-0 Galatasaray

Galatasaray 3-2 Gençlerbirliği

Galatasaray 0-1 Union Saint-Gilloise

Fenerbahçe 1-1 Galatasaray

3 DERBİ 3 BERABERLİK!

Galatasaray, ligin ilk yarısındaki tüm derbilerde berabere kaldı.Sarı-kırmızılı ekip iç sahada Beşiktaş ile 1-1 ve Trabzonspor'la 0-0 berabere kalırken, Fenerbahçe ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak ligin ilk yarısındakş derbilerde galip gelemedi.