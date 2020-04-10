Koronavirüs'e yakalanan İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak'a sevgilisi Levent Dörter'den moral konseri

Koronavirüs tedavisi gören İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak Tatlıses evinde izolasyon altında bulunuyor. Dilan Çıtak'ın sevgilisi Levent Dörter de koronavirüse yakalanmış, 10 günlük tedavinin ardından geçtiğimiz hafta taburcu olmuştu.

Koronavirüs tedavisi gören İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak Tatlıses'e sevgilisi müzisyen Levent Dörter, sosyal medya üzerinden moral için konser verdi.

Bilgisayar üzerinden bir birlerine bağlandıkları anları sosyal medyadan paylaşan Tatlıses görüntüleri, “Karantinada canım sıkılmasın diye bana özel konser veriyor" notu ile paylaştı.



