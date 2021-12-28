Koronavirüs ile çiftlerin samimiyetini kaybettiğini söyledi! İlişkileri düzeltmek için tüyolarını paylaştı

Koronavirüs pandemisi, dünyanın modern dinamikleri ve yorgunluk özellikle ikili ilişkilerin yıpranmasına neden oldu. Noel zamanının ilişkileri daha çok etkilediğinden söz eden Nadia Bokody, ikili ilişkilerde sabrın tükenmeye başladığını dile getirdi. Kişilerin genellikle içindeki kötüyü çıkarma alışkanlığına sahip olduğunu ve bu yükün ilişkilerdeki yakınlığı etkilediğini dile getiren Nadia Bokody, takipçilerine “Aşk hayatınızı yeniden doğru yola sokmanın bir yolu var. Panik yapmayın” sözleriyle seslendi.

“TAMAMEN HORMONLARIN ARTMASIYLA BAĞLANTILI”

El ele tutuşmak, uzun süreli göz teması kurmak ve öpüşmek gibi bağlantılı eylemlere dikkat çeken Bokody, “El ele tutuşma, uzun süreli göz teması ve öpüşme gibi bağlantı eylemlerinin tümü, azalan kortizol ve iyi hissettiren, sakinleştirici oksitosin hormonunun artmasıyla bağlantılıdır. Bu eylemler ikili ilişkilerde daha fazla bağ kurmanıza yardımcı olur” dedi.

İkili ilişkilerdeki gerginliği azaltmak için kişisel özel alanları olmasına dikkat çeken Bokody, tarafların sosyalleşmesinin önemli olduğunu dile getirdi. Çatışmayı ve ilişkideki gerginliği önlemek için iletişimin sağlıklı ve kesintisiz olması gerektiğini ifade eden Bokody, ihtiyaç duyulması halinde ilişkide ara verilmesinin kurtarcı olabileceğinden söz etti.



