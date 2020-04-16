Koronavirüs olan Esra Balamir: Yeniden test yapıldı

Esra Balamir arkadaşının koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından hastalığın belirtilerini göstermiş ve hastaneye koşmuştu. Balamir'in test sonucu pozitif çıkmış ve tedavi altına alınmıştı.

Bir süredir evde tedavi gören Balamir yeni açıklama yaptı. Balamir gelen sorulara "Yeniden test yapıldı sonuç üç günde çıkıyor. Ben de geçip geçmediğini bilmiyorum" dedi.

Balamir ev tedavisinde bol bol vitamin aldığını söylerken kendisine iki çeşit ilaç geldiğini söyledi.



Balamir ayrıca yakın arkadaşı Demet Akalın'ın da her gün kendisini aradığını belirtti.

