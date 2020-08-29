MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Koronavirüs olan Nihat Hatipoğlu sevinenlere 'din düşmanı' dedi! Gökhan Özoğuz tepki gösterdi

Koronavirüs olan Nihat Hatipoğlu sevinenlere 'din düşmanı' dedi! Gökhan Özoğuz tepki gösterdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2020 08:19 | Son Güncelleme

Nihat Hatipoğlu koronavirüse yakalandı. Nihat Hatipoğlu'nun koronavirüs olmasından sonra bu habere sevinenlerin olması da gündem oldu. Ünlü ilahiyatçı hakkındaki kötü yorumlara "din düşmanlığı" deyince Gökhan Özoğuz tepki gösterdi.

Koronavirüs olan Nihat Hatipoğlu sevinenlere 'din düşmanı' dedi! Gökhan Özoğuz tepki gösterdi

Nihat Hatipoğlu, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanmasının ardından hastalığına sevinen bir grup olduğunu söyleyerek bu kişilere tepki gösterdi.

'DİN DÜŞMANLIĞI'

Hatipoğlu, yaşadıklarını anlattığı yazısında "Hastalığımıza sevinen ve sevinç narası atacak kadar vicdansızlaşan gruba gelince. Ne sandınız. Biz öleceğiz siz yaşayacak mısınız? Düşmanının hastalığına, üzüntüsüne sevinmeyi bilmeyen bir kültürümüz vardı. Savaş sahnesinde yaralıları tedavi ettik. Benim rahatsızlığıma sevinenler. Ben Rabbe gitmekten hiç endişe etmedim. Günün birinde icabet edeceğim. Din düşmanlığı, İslam'dan nefret sizi bu kadar mı kör, zavallı, sefih ve müptezel etti" dedi.

Nihat Hatipoğlu koronavirüs mü oldu? Nihat Hatipoğlu'nun oğlu Osman Hatipoğlu isyan ettiNihat Hatipoğlu koronavirüs mü oldu? Nihat Hatipoğlu'nun oğlu Osman Hatipoğlu isyan etti

'TIYNETSİZ BİR YORUM'

Hatipoğlu'nun yazısının bu kısmı sosyal medyada gündem oldu. Hatipoğlu'na "sen din misin" yorumu yağdı. Bu gündeme dair Gökhan Özoğuz da sessiz kalmadı.

Gökhan Özoğuz paylaşımında Hatipoğlu'nun oğlunun açıklamalarına gönderme yaparak şunları söyledi: "Tabii ki biri hastaysa sevinilmez. Nihat bey, ülkenin yüzde 75'i sizi tasvip etmiyor diye neden din düşmanı olsun.

Ekran Alıntısı

Oğlunuz da buna benzer kısmetsiz ve tıynetsiz bir yorumda bulundu. Asıl konu o sevilmeyen kişi neden ülkenin yüzde 75'i tarafından sevilmediğini sorgulamalı bence."

Nihat Hatipoğlu'nun oğlu Osman Hatipoğlu açıklamasında "Bu düşmanlığınız Allah'a ve peygamberedir" diyerek tepki çekmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Önce dövdü sonra bıçakla kovaladı! Top oynayan çocuklar hayatının şokunu yaşadıÖnce dövdü sonra bıçakla kovaladı! Top oynayan çocuklar hayatının şokunu yaşadı
Hamile mi? 'Evlilik dışı bir çocuk...'Hamile mi? 'Evlilik dışı bir çocuk...'
Masumlar Apartmanı ne zaman başlıyor? Masumlar Apartmanı oyuncuları kimler? Masumlar Apartmanı konusu ne? İşte Masumlar Apartmanı dizisi!Masumlar Apartmanı ne zaman başlıyor? Masumlar Apartmanı oyuncuları kimler? Masumlar Apartmanı konusu ne? İşte Masumlar Apartmanı dizisi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Skandal! Kamerayı açık unuttu, sekreteriyle seks yaparken yakalandı
Skandal! Kamerayı açık unuttu, sekreteriyle seks yaparken yakalandı
ABD'de yakalandı: Dünyanın en büyüğü
ABD'de yakalandı: Dünyanın en büyüğü
Macron'dan Türkiye'ye tehdit gibi sözler!
Macron'dan Türkiye'ye tehdit gibi sözler!
Meteoroloji’den 75 il için sarı uyarı
Meteoroloji’den 75 il için sarı uyarı
Cezaevinden kaçtı, eşini sokak ortasında öldürdü
Cezaevinden kaçtı, eşini sokak ortasında öldürdü
Kuzey Amerika’dan geldi artık Tokat'ta yetişiyor! Kilosu 300 TL
Kuzey Amerika’dan geldi artık Tokat'ta yetişiyor! Kilosu 300 TL
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Son hali olay oldu! Ünlü popçuyla evleniyor
Son hali olay oldu! Ünlü popçuyla evleniyor
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Bir aşk iddiası daha! O isimle görüntülendi
Bir aşk iddiası daha! O isimle görüntülendi
Ödül paylaşımı oğlunu kızdırdı
Ödül paylaşımı oğlunu kızdırdı
Okuyucu Yorumları 3 yorum
sevilmeyen sensin gökhan
emin ol gökhan seni ülkenin tamamı sevmiyor
Adam bizi din düşmanı yaptı ya laaa
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sihirli Annem'in Ceren'i Gizem Güven'in kına paylaşımları! Nedimeleri de tanıdık...
Koronavirüs engel olamadı! İşte kına gecesi
Black Panther'in başrolü Chadwick Boseman hayatını kaybetti
Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
Gülşen Survivor Cemal Can'ın engelini kaldırdı! Cemal Can'dan bomba paylaşım
Engel kalktı! Bomba paylaşım
Buket Aydın hamile mi? 'Evlilik dışı bir çocuk...'
Hamile mi? 'Evlilik dışı bir çocuk...'
Fatma Girik'in sağlık durumu nasıl? Fatma Girik öldü iddialarına yanıt verdi
'Öldü' iddialarına isyan etti
Defne Samyeli’nin kızı Deren Talu cesur pozlarıyla gündeme geldi!
Annesinden sonra kızı da paylaştı!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.