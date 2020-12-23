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Koronavirüs olmayan yerler - Koronavirüs vakasının olmadığı ülkeler

Burcu Bingöl Burcu Bingöl 23.12.2020 18:04 | Son Güncelleme:
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Koronavirüs olmayan yerler - Koronavirüs vakasının olmadığı ülkeler

2020 yılı genel itibariyle kabus gibi bir yıl oldu. Özellikle ortaya çıkan Covid-19 virüsü dünyayı kasıp kavurdu. Bir çok ülke pandemiden ciddi şekilde etkilendi. Ömrü hayatımızda görmediğimiz şeyleri gördük. Peki hiç düşündünüz mü korona virüsün olmadığı ülke var mı ? İşte bu yazımda koronavirüs olmayan yerleri görebilirsiniz.

Aşağıda saydığım ülkeler genel itibariyle tropikal iklime sahip. Bu ülkelerin nüfusu çok çok az. Bizim normal büyüklükteki bir şehrimizden bile daha az insan yaşıyor. Bu listedeki ülkeler pandemi başlangıcında aldığı önlemlerle koronadan kurtuldu. İşte gelsin koronavirüs olmayan yerler, virüsün uğramadığı ülkeler...

SOLOMON ADALARI

solomon adası

Nüfusu 650 bin civarında olan Solomon Adaları koronavirüs olmayan yerlerden biri. Salgının başında sıkı önlemler aldılar. Bu önlemler sayesinde koronasız hayat sürüyorlar. Ülkenin en büyük geliri turizmdi, bu süreçten ekonomik açıdan kötü etkilenseler de en azından can kaybı vermediler.

NAURU

nauru

Nüfusu 12 bin olan ve dünyanın en küçük üçüncü ülkesi sayılan Nauru'da sınırlar kapalı. Koronaya geçiş yok! Dünyanın alan olarak Monaco'dan sonra en küçük, nüfus olarak da 2. küçük ülkesi olan Nauru'da henüz hiç vaka görülmemiş. Ülkede olağanüstü hal ilan edilmiş. 13 bin nüfuslu bu küçük ada ülkesinde tek hastane var, solunum cihazı yok ve sağlık çalışanlarının sayısı çok az. Alınan önlemler gayet yerinde.

SAMOA

samoa

Güney Pasifik’te yer alan Samoa'da geçtiğimiz Mart ayında acil durum ilan edilmişti. Sınırlar zorunlu haller dışında kapatılmıştı. Pandemiye karşı neredeyse bir yıldır direnen 200 bin nüfuslu ada ülkesi Samoa’da ilk Covid-19 vakası görüldü. Avustralya'nın Melbourne kentinden ülkesine dönen bir adamın Covid-19 testi pozitif sonuç verdi. Samoa koronavirüs olmayan yerlerden, dünyadaki nadir ülkelerden biriydi, ancak bu listeden çıktı.

NİUE

niue

Güney Pasifik’te, 1626 kişiyle en az nüfusa sahip ada ülkelerinden biri olan Niue de vakanın saptanmadığı bir başka yer. Bu küçük ada ülkesine giriş çıkışlar yasak.

COOK ADALARI

cook adaları

Nüfusu sadece 19 bin olan Cook Adaları sınırlarını kapatarak dünyayla ilişkisine ara verdi. Pasifik Okyanusu'nda 15 adadan oluşan bağımsız bir devlet olan Cook Adaları'nın gelirinin üçte ikisi turizm kaynaklı. Ancak sağlık her şeyden önce gelir bilinciyle ekonominin durması pahasına önlemler sıkı tuttu. Adada şu ana kadar tek bir koronavirüs vakası tespit edilmedi.

KİRİBATİ

kiribati

İsmini muhtemelen ilk defa duyduğunuz Kiribati sadece son 14 gününü virüsün görülmediği bir ülkede geçirenlerin girişine izin veriyor. Durum böyle olunca da adını koronavirüs olmayan yerler listesine yazdırması pek zor olmuyor.

MİKRONEZYA

mikronezya

Nüfusu 113 bin olan ve 600 adadan oluşan Pasifik ülkesinde sınırlar kapalı. Korona buraya giremiyor. Kendini sınırsız süreli dünyadan soyutlamış olan ada ülkesinde hiç vaka yok.

PALAU

palau

Palau bir Okyanusya ülkesi. Burada ülkeye giren herkes karantinaya alınıyor. Koronavirüs vakası görülmeyen 10 ülkeden biri olan Palau'nun sınırları Mart ayının sonundan itibaren fiilen kapalı. Ancak tek bir hasta olmamasına rağmen virüs Palau'da yıkıcı bir etki yarattı. 1982'de açılan ve çok sevilen Palau Hotel Mart ayından beri kapalı. Restoranlar boş, hediyelik eşya dükkanları açılmıyor, otellerde ise sadece yurt dışından döndükleri için karantinaya alınan Palau sakinleri kalıyor.

VANUATU

vanuatu

Nüfusu 307 bin olan Güney Pasifik ülkesi Vanuatu, Mart ayında yıl sonuna kadar acil durum ilan etti. Burada da koronavirüse geçiş yok.


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