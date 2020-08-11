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Koronavirüs saçları döker mi? Koronavirüse yakalanan ünlü oyuncu saçlarının döküldüğünü paylaştı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2020 13:38 | Son Güncelleme

Ünlü oyuncu Alyssa Milano'nun Twitter hesabında yaptığı paylaşımda koronavirüs nedeniyle saçlarının döküldüğünü iddia etti. Koronavirüsten nasibini alan birçok kişi yaşadığı sıkıntıları ve belirtileri paylaşıyor. Fakat ilk kez koronavirüsün saçlara etkisini paylaşan bir kişi oldu. Peki Koronavirüs saçları döker mi? Koronavirüsün saçlara etkisi nedir?

Koronavirüs saçları döker mi? Koronavirüse yakalanan ünlü oyuncu saçlarının döküldüğünü paylaştı!

Twitter hesabından yaplaşım yapan ünlü oyuncu Alyssa Milano yaptığı paylaşımda koronavirüs nedeniyle saçlarının döküldüğünü iddia etti. Fotoğraflar paylaşarak saçlarını paylaşan oyuncu koronavirüsün ardından saçlarının döküldüğünü belirtti. Koronavirüsten nasibini alan birçok kişi yaşadığı sıkıntıları ve belirtileri paylaşmaya devam ediyor. Fakat ilk kez koronavirüsün saçlara etkisini paylaşan bir kişi oldu. Peki Koronavirüs saçları döker mi? Koronavirüsün saçlara etkisi nedir?

KORONAVİRÜS SAÇLARI DÖKER Mİ?

Alyssa Milano'nun iddialarının ardından takipçileri koronavirüs saçları döker mi araştırmasına başladı. Koronavirüsün saçları döktüğüne dair net bir uzman görüşü maalesef şimdilik yok. Ünlü oyuncu Alyssa Milano'nun Twitter hesabından yaptığı paylaşımda; "Herkese merhaba. Size Covid 19'un bir sonucu olarak, saçlarımın ne kadar çok döküldüğünü göstermek istedim" sözleriyle başladı. Saçlarını yeni yıkadığı anlaşılan oyuncu, mavi fırçayla ıslak saçlarını taramaya başladı ardından da "Bir fırçalamayla kaybettiğim saçlarım" diyerek fırçanın tellerine dolanan saçlarını gösterdi. Saçlarının koronavirüsten dolayı döküldüğünü iddia eden ünlü oyuncu takipçilerini maske takmaları konusunda uyardı.
İlk olarak nisan ayında koronavirüse yakalandığını belirten Alyssa Milano, daha sonra yaptırdığı antikor testinin sonucunun da pozitif çıkmış. Üç kez üst üste koronavirüs testi yaptıran Milano'nun üç testi de nefatif çıkmış fakat antikor testi koronavirüsü doğrulamış. Milano saçlarının dökülmesinin üçüncü test sonrasında ortaya çıktığını belirtti. Milano, doktorların bu durumu "uzun erimli" diye tanımladığını anlattı. Koronavirüs saçlara etki eder mi sorusunun cevabı olarak ilk kez bir kişinin böyle br açıklama yapması, koronavirüsün yan etkileri olabileceği ve saçlara da etki edebileceği iddialarını da gündeme getirdi.

Alyssa Milano

Alyssa Milano, koronavirüsün saçlarını dökmesinin yanı sıra göğüs ağrılarından da şikayetçi oldu. Milano, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında "Dün gece göğsümde bir ağırlık hissettim. Buna bir kan pıhtısından kaynaklanmadığından emin olmak istedim. Çok şükür ki değildi. Ama bu berbat bir virüs. Lütfen ciddiye alın" diye yazdı.


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