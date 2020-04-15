Koronavirüs Serdar Ortaç'ı vurdu! '5 milyon TL kredi aldım...'

Koronavirüs salgını nedeniyle evden çıkmayan Serdar Ortaç, Instagram üzerinden sık sık yaptığı canlı yayınla sevenleriyle buluşuyor. Ortaç, bu süreçte yaşadığı ekonomik zorlukları anlattı:
'Bankadan 5 milyon TL kredi aldım, ödemeleri hazirana kadar erteledim. Yoksa zaten taksitleri ödeyemezdim. Aylık 120 bin TL sadece evin kredisini ödüyorum.”
Ünlü şarkıcı, eskisi gibi kira gelirinin de olmadığını söyledi: "Eskisi gibi kira gelirim yok. Bir lira para biriktirmedim. Telif gelirse geçiniyoruz"
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