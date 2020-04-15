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Koronavirüs Serdar Ortaç'ı vurdu! '5 milyon TL kredi aldım...'

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2020 09:14 | Son Güncelleme

Şarkıcı Serdar Ortaç, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı canlı yayınlarla sevenleriyle bir araya geliyor ve samimi sohbetler yapıyor.

Koronavirüs Serdar Ortaç'ı vurdu! '5 milyon TL kredi aldım...'

Koronavirüs salgını nedeniyle evden çıkmayan Serdar Ortaç, Instagram üzerinden sık sık yaptığı canlı yayınla sevenleriyle buluşuyor. Ortaç, bu süreçte yaşadığı ekonomik zorlukları anlattı:

'Bankadan 5 milyon TL kredi aldım, ödemeleri hazirana kadar erteledim. Yoksa zaten taksitleri ödeyemezdim. Aylık 120 bin TL sadece evin kredisini ödüyorum.”

"TELİF GELİRSE GEÇİNİYORUZ"

Ünlü şarkıcı, eskisi gibi kira gelirinin de olmadığını söyledi: "Eskisi gibi kira gelirim yok. Bir lira para biriktirmedim. Telif gelirse geçiniyoruz"


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Anahtar Kelimeler:
serdar ortaç, koronavirüs,

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
bende evin 1900 lira kredisini nasıl öderim diye düşünüyorum. Allah'tan zamanında paramı kumarda yemedim
Az kumar oynasaydın...
o kadar kumar oyna sonra devletten para isteyin
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