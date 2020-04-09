Koronavirüs temalı yiyeceklerle insanları gülümsetmeyi hedefleyen şefler

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sebebiyle şefler, insanları biraz da olsa rahatlatmak için koronavirüsüne benzeyen yemekler hazırladılar. Gıda sektöründe hızla bir trende dönüşen koronavirüs temalı yiyecekler, bazı işletmelerin işlerinin inanılmaz derecede işlerinin açılmasına sebep oldu. İşte koronavirüs temalı yiyeceklerden bazıları...

Vietnam Hanoi şehrindeki Pizza Home restoranındaki Hoang Tung adındaki şef, koronavirüs korkusunu azaltmak adına virüsün mikroskobik görüntüsüne benzeyen bir hamburger tasarladı.

"Bir şeyden korkuyorsanız onu yiyin. Bu yüzden koronavirüs, hamburgeri yedikten sonra korkutucu değil. Bu düşünce tarzı salgın sırasında insanlara neşe saçıyor.” diye anlattı Tung.

Şuan paket servis olarak çalışan restoran günde yaklaşık 50 tane hamburger satıyor. Salgın sebebiyle kapatmak zorunda kalan restoranlarla karşılaştırıldığında oldukça etkileyici.

KORONAVİRÜSLÜ PASKALYA YUMURTALARI

Fransa’da pasta şefi olan Jean-François Pré ise çikolatadan koronavirüsüne benzeyen paskalya yumurtaları yaptı.