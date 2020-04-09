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Koronavirüs temalı yiyeceklerle insanları gülümsetmeyi hedefleyen şefler

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
EĞLENCE  | Son Güncelleme

Dünyayı tehdit eden koronavirüs salgınına, şefler başka bir açıdan yaklaşarak yeni bir akım yarattı. Kriz günlerinde insanları gülümsetmeyi hedefleyen şeflerde koronavirüs temalı yiyecekler modası yükselerek artıyor.

Koronavirüs temalı yiyeceklerle insanları gülümsetmeyi hedefleyen şefler

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sebebiyle şefler, insanları biraz da olsa rahatlatmak için koronavirüsüne benzeyen yemekler hazırladılar. Gıda sektöründe hızla bir trende dönüşen koronavirüs temalı yiyecekler, bazı işletmelerin işlerinin inanılmaz derecede işlerinin açılmasına sebep oldu. İşte koronavirüs temalı yiyeceklerden bazıları...

Vietnam Hanoi şehrindeki Pizza Home restoranındaki Hoang Tung adındaki şef, koronavirüs korkusunu azaltmak adına virüsün mikroskobik görüntüsüne benzeyen bir hamburger tasarladı.
"Bir şeyden korkuyorsanız onu yiyin. Bu yüzden koronavirüs, hamburgeri yedikten sonra korkutucu değil. Bu düşünce tarzı salgın sırasında insanlara neşe saçıyor.” diye anlattı Tung.

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Şuan paket servis olarak çalışan restoran günde yaklaşık 50 tane hamburger satıyor. Salgın sebebiyle kapatmak zorunda kalan restoranlarla karşılaştırıldığında oldukça etkileyici.

KORONAVİRÜSLÜ PASKALYA YUMURTALARI

Fransa’da pasta şefi olan Jean-François Pré ise çikolatadan koronavirüsüne benzeyen paskalya yumurtaları yaptı.

Yumurtalar, kırmızıya boyanmış bademlerle süslenerek koronavirüsünün mikroskop altındaki görüntüsüne benzetilmiş. Şef, artık duymaktan sıkıldığımız koronavirüsüne biraz mizah getirmek için böyle bir tarif hazırladığını anlattı.

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Şef, koronavirüs şeklindeki paskalya yumurtalarını kuzeybatı Fransa’da bulunan pastanesinde ülke karantinaya girmeden birkaç hafta önce satmaya başladı.

KORONAVİRÜSLÜ İKİ TARİF

Batı Almanya’daki Schuerener Backparadies Fırını ise menüsüne iki koronavirüs temalı tarif ekledi.

Pastane, müşterilerine tuvalet kağıdı şeklindeki keklerle birlikte maskeli yüz emojisi şeklinde kurabiyeler sunuyor.

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Pastanenin sahibi Tim Kortuem, koronavirüs salgını sebebiyle tüketicilerin büyük miktarlarda tuvalet kağıdı alışına dikkat çekmek için mermer keki beyaz şeker hamurlarına sararak böyle bir tarif hazırladıklarını anlattı. Müşteriler tarafından beğenilen kekten fırında günde en az 200 adet yapılıyor. Hatta Kortuem’in anlattığına göre bu zor zamanlarda tuvalet kağıdı kekleri pastaneyi ayakta tutuyormuş.

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“ Müşterilerin gerçekten çok hoşuna gitti. Çoğu müşterimizin bu zor zamanlara biraz neşe getirdiği için hoşuna gidiyor.” diyor Kortuem.

Fransa ve dünyanın pek çok ülkesi gibi Almanya’ya da geniş kısıtlamalar getirildi ve birçok işletme koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatıldı. Ancak, yiyecek hizmeti sunan restoran ve lokantaların açık kalmasına izin verildi.

Amerika’da donut satan bir pastane ise son tarifini Donald Trump’in koronavirüs özel timinde görev yapan Bulaşıcı Hastalık Uzmanı Dr. Anthony Fauci’ye adadı.

Pastane sahibi Nick Semeraro anlattı:" Mahallemizdeki insanları neşelendirmek için bir yol bulmak istedik.”

"TEŞEKKÜR ETMEK İSTEDİK"

Semeraro, Dr. Fauci’nin şuana kadar koronavirüs durumunu ele almasından etkilendiğini belirterek ekledi: “ Herkesi bilgilendirişini, kapsamlı mesajını çok sevdik ve teşekkür etmek istedik.”

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Semeraro’nun anlattığına göre Dr. Fauci’nin yüzünün olduğu donutlardan binlerce satılmış ve müşteriler başka şehirlere de gönderilmesini istiyormuş.

"Bu kadar sevileceğini tahmin etmemiştik. Herkesin bizim gibi hissettiğini bilmiyorduk." diye ekledi Semeraro.

Henüz koronavirüs temalı bir pizza yok ancak çok yakında onun da yapılacağını düşünüyoruz.


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