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Koronavirüs’ü tahmin eden film olarak anılan Contagion’ın devam filmi geliyor

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 29.12.2020 07:35 | Son Güncelleme:
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Koronavirüs’ü tahmin eden film olarak anılan Contagion’ın devam filmi geliyor

Vizyona girdiği yıl bu kadar ilgi görmeyen Contagion (Salgın) filminin devamı için gözler ilk filmin kadrosunda. İlk filmin yaratıcıları olan Steven Soderbergh ve Scott Z. Burns yeni iki filmin hazırlıklarına başladı.

Koronavirüs salgınının başlamasıyla birlikte sinemaseverlerin akıllarına gelen Contagion (Salgın) filmi son dönemin en popüler filmi oldu. Sanki Steven Soderbergh aslında Nostradamus'muş gibi, yapımcının neredeyse on yıllık Contagion (Salgın) filmi, 2020'de tüm dünyada yaşanan Covid-19 salgını sırasında yaşananların bir ön anlatımı gibiydi.

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Bu kadar popüler olan bir filmin devamının gelmemesi kaçınılmaz olarak görülebilir ama öyle olmayacak. Beyazperde’de yer alan habere göre; Happy'de yakın zamanda yapılan bir röportajda Steven Soderbergh'e "Contagion" için bir devam filmi olup olmadığı soruldu. Belki de şu anda yaşadığımız ve onu daha da genişlettiğimiz gerçek hayattaki pandemiyi alabilecek bir senaryo.

CONTAGİON FİLMİNİN DEVAMI GELİYOR MU?

Bu konuda hem iyi hem kötü haberler var gibi görünüyor. İyi haber şu ki, Soderbergh ve "Contagion" yazarı Scott Z. Burns, 2011 gerilimiyle bağlantılı olarak görülebilecek yeni bir proje üzerinde çalışıyorlar. Ne yazık ki, bazılarının umabileceği gibi doğrudan bir devam filmi değil. Soderbergh, "Scott Burns'ün benimle üzerinde çalıştığı ve geliştirme aşamasında bir projem var, bu "Contagion"un felsefi bir devamı ama farklı bir bağlamda. İkisine, bir çeşit eşleştirilmiş ama çok farklı renkler olarak bakacaksınız. Yani, Scott ve ben, Contagion gibi bir hikâyenin bir sonraki yinelemesi nasıl olabilir? Bunun üzerinde çalışıyoruz." dedi.

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Bu, görünüşte erken aşamalarda olan bir proje. Yani filmi ne zaman, nerede, nasıl göreceğimizi merak etmeye başlamak için biraz erken. Bununla birlikte, yukarıda belirttiğimiz gibi, Soderbergh, bir fikrin bir parçasını alıp kısa sürede tam bir uzun metrajlı film sunabilen bir film yapımcısı. Bu yüzden bu "felsefi" devam filmini geç değil, daha erken göreceğimizi umuyoruz. Aynı röportajda yapımcı, iki yeni film üzerinde çalıştığını da söyledi ama isimlerini vermedi. Ve öyle görünüyor ki, her şey yolunda giderse, yönetmen zaten baharda çekim yapmayı planlıyor.

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