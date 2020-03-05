Koronavirüs yüzünden İran'da kalan İlayda Akdoğan: Şoka girdim

Oyuncu, çektiği videosunda İran'da yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: "Bir buçuk hafta kalmayı düşünüyordum ki, geri dönemeyeceğimi anlayınca kadar. Bazı kişiler 'Nasıl tahmin edemedin, sınırın kapanacağını, erkenden geri gelseydin' diye mesaj atmış. Biz Tahran'da değiliz. Tahran'a 7-8 saat uzaklıkta Gürgan'dayız. Koronanın burada olduğu biliyordum ama açıkçası virüsten çok korkmuyordum. Olursa da geçer iyileşirim diye düşünüyordum. Yaşıtlarımın çok kötü etkilenmediğini öğrendim. Arkadaşım bana sınırların kapatılacağını saat 17:00'de söyledi. Sınırların kapatacakları saat ise 20:00'di. Ben şoka girdim tabi. Herhangi bir uçağa yetişmem imkansızdı."

Sık sık gittiği İran'a son gidişinde koronavirüs nedeniyle Türkiye'nin sınır kapılarını kapattığı ve tüm uçuşların iptal edildiğini öğrenen oyuncu, ölümcül hastalığa yakalanmamak için sevgilisinin evinde mahsur kaldı. Evde boş oturmamak için Farsça öğrenmeye başlayan Akdoğan, takipçilerinden gelen mesajların ardından YouTube hesabından bir video çekti.

Psikolojik olarak bunun sonu nereye varacak bilmiyorum. Burada vakit geçirmeyi sevsem de hayatım İstanbul'da... İstanbul'a gittiğimde 14 gün karantinada kalacağım. Benim etkilenmem önemli değil belki, araştırmalara göre ben atlabilirim... Ya anne ve babama bulaşırsa..."

TÜRKİYE'NİN GÖNDERDİĞİ UÇAĞA NEDEN BİNMEDİ?

Oyuncu, İran'dan Türkiye'ye dönmek isteyen Türk vatandaşları için gönderilen Koca Yusuf'a neden binmediğiyle ilgili de "Türkiye'den İran'a gönderilen uçakla ilgili hiç bilgim yoktu. O yüzden bu uçakla dönemedim. Ev karantinasındayız. Her işte bir hayır vardır. Sağlık durumum iyi hasta değilim" dedi.

