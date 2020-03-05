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Koronavirüs yüzünden İran'da kalan İlayda Akdoğan: Şoka girdim

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2020 14:12 | Son Güncelleme

Koronovirüsten 107 kişinin öldüğü İran'da mahsur kalan genç oyuncu İlayda Akdoğan, YouTube kanalından yayınladığı videosunda Türkiye'nin İran'a gönderdiği uçağa neden binmediğini ve ülkede yaşadıklarını anlattı.

Rol aldığı dizilerdeki başarısıyla tanınan genç oyuncu İlayda Akdoğan, İran'da yaşayan basketbolcu sevgilisi Roham Kabir'in yanına gitti ancak koronavirüs nedeniyle Türkiye'ye geri dönemedi. YouTube hesabından konuyla ilgili video çeken oyuncu ülkede neler yaptığını takipçileriyle paylaştı.

TÜRKİYE'YE GERİ DÖNEMİYOR

Sık sık gittiği İran'a son gidişinde koronavirüs nedeniyle Türkiye'nin sınır kapılarını kapattığı ve tüm uçuşların iptal edildiğini öğrenen oyuncu, ölümcül hastalığa yakalanmamak için sevgilisinin evinde mahsur kaldı. Evde boş oturmamak için Farsça öğrenmeye başlayan Akdoğan, takipçilerinden gelen mesajların ardından YouTube hesabından bir video çekti.

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"KORONADAN KORKMUYORUM"

Oyuncu, çektiği videosunda İran'da yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: "Bir buçuk hafta kalmayı düşünüyordum ki, geri dönemeyeceğimi anlayınca kadar. Bazı kişiler 'Nasıl tahmin edemedin, sınırın kapanacağını, erkenden geri gelseydin' diye mesaj atmış. Biz Tahran'da değiliz. Tahran'a 7-8 saat uzaklıkta Gürgan'dayız. Koronanın burada olduğu biliyordum ama açıkçası virüsten çok korkmuyordum. Olursa da geçer iyileşirim diye düşünüyordum. Yaşıtlarımın çok kötü etkilenmediğini öğrendim. Arkadaşım bana sınırların kapatılacağını saat 17:00'de söyledi. Sınırların kapatacakları saat ise 20:00'di. Ben şoka girdim tabi. Herhangi bir uçağa yetişmem imkansızdı."

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Psikolojik olarak bunun sonu nereye varacak bilmiyorum. Burada vakit geçirmeyi sevsem de hayatım İstanbul'da... İstanbul'a gittiğimde 14 gün karantinada kalacağım. Benim etkilenmem önemli değil belki, araştırmalara göre ben atlabilirim... Ya anne ve babama bulaşırsa..."

TÜRKİYE'NİN GÖNDERDİĞİ UÇAĞA NEDEN BİNMEDİ?

Oyuncu, İran'dan Türkiye'ye dönmek isteyen Türk vatandaşları için gönderilen Koca Yusuf'a neden binmediğiyle ilgili de "Türkiye'den İran'a gönderilen uçakla ilgili hiç bilgim yoktu. O yüzden bu uçakla dönemedim. Ev karantinasındayız. Her işte bir hayır vardır. Sağlık durumum iyi hasta değilim" dedi.

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Bu İranda molla rejimi yok mu bunlar dini nikah olmadan nasıl aynı evde kalıyor, zina koronadan daha büyük hastalıktır. Ey kafirler cezanızı bulacaksınız...
ne aramaya gttıysen kal orda vırus getrme
Kör istedi bir göz, Allah verdi iki göz. Sende uzun uzun tatil yapmış olursun.
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