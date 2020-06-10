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Koronavirüse yakalanan Dilan Çıtak'tan tepki çeken hareket!

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2020 09:42 | Son Güncelleme

Koronavirüse yakalanan ve iyileşen Dilan Çitak, Nişantaşı'nda bir döviz bürosundayken görüntülendi. Girişte 'Lütfen maskesiz girmeyin' yazmasına rağmen, genç şarkıcının maske takmaması dikkat çekti...

Koronavirüse yakalanan Dilan Çıtak'tan tepki çeken hareket!

İbrahim Tatlıses’in kızı şarkıcı Dilan Çitak geçtiğimiz gün Nişantaşı’nda bir döviz bürosunda objektiflere yansıdı. Yakın zamanda corona virüsüne yakalanan ve tedavi gören Çitak’ın taburcu sonrası konuşmalarının aksini yapması dikkatlerden kaçmadı.

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Dövizcinin girişinde ‘Lütfen maskesiz girmeyin’ uyarı tabelası olmasına rağmen maske takmayan genç şarkıcı, daha önce verdiği bir demeçte, maskesiz insanlar yüzünden hastalandığını dile getirerek “Mesela şu kadın maske takmamış onu boğasım var” demişti.

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Söylediğinin tersini yapan Çitak habercileri fark edince çalışanlardan maske isteyerek apar topar taktı. Şarkıcı, maskesini arabasında unuttuğunu dile getirerek açıklama yaptı. Yeni bir albüm çıkaracağını da sözlerine ekleyen Dilan Çitak, “Babanız İbrahim Tatlıses ile düet yapmak ister misiniz?” sorusuna “Çok istiyorum bu konu ile ilgili büyük sürprizlerim olacak” diye yanıt verdi.

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