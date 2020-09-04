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Koronavirüse yakalanan dünyaca ünlü aktör Robert Pattinson kimdir? Robert Pattinson kaç yaşında, filmleri neler?

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2020 12:28 | Son Güncelleme

Dünyaca ünlü aktör Robert Pattinson’un koronavirüse yakalandığı haberi hayranları arasında hızla yayıldı. Ünlü oyuncunun başrol olarak rol aldığı The Batman filminin çekimlerinin ise bu gelişme sonrasında durdurulduğu açıklaması yapıldı. Şimdi, Robert Pattinson kimdir yönünde araştırmalar yapılıyor. Peki, Robert Pattinson kaç yaşında? Robert Pattinson filmleri neler?

Koronavirüse yakalanan dünyaca ünlü aktör Robert Pattinson kimdir? Robert Pattinson kaç yaşında, filmleri neler?

Dünyaca ünlü aktör Robert Pattinson’un koronavirüse yakalandığı yönünde çıkan haberler gündeme bomba gibi düştü. Şimdi, ünlü ismin hayranları tarafından sağlık durumu araştırılıyor. Alacakaranlık filmi ile geniş bir hayran kitlesi edinen Robert Pattinson hayatı da merak edilenler arasında yer alıyor. İşte Robert Pattinson ile ilgili tüm merak edilenler...

Robert Pattinson koronavirüse yakalandı

Milyonlarca insana bulaşan ve tüm dünyanın mücadele ettiği koronavirüs, bu defa Hollywood’a geldi. Alacakaranlık filmleri ile tüm dünya çapında büyük bir şöhrete kavuşan ve hem yakışıklılığı hem de yeteneğiyle göz dolduran Robert Pattinson’ın koronavirüs testinin pozitif çıktığı duyuruldu. Yapılan açıklamalara göre kendisinin başrol oynadığı The Batman filminin çekimleri de ertelendi. Ünlü oyuncu, Batman filmi ile yeniden izleyici karşısına çıkmak için hazırlanıyordu. Filmin çekimlerine daha önce pandemi nedeniyle bir kez daha ara verilmişti. Robert Pattinson’un yerleşik protokollere uygun şekilde izole edildiği ve çekimlerin geçici olarak duraklatıldığı belirtildi. Peki, Robert Pattinson kaç yaşında?

Koronavirüse yakalanan dünyaca ünlü aktör Robert Pattinson kimdir? Robert Pattinson kaç yaşında, filmleri neler?

Robert Pattinson kimdir?

Robert Pattinson Twilight filmleri ile tüm dünyada geniş bir hayran kitlesine sahip olan bir aktör. 13 Mayıs 1986 doğumlu olan Robert Pattinson yaş olarak şu anda 34 yaşında. Robert Pattinson Alacakaranlık film serisinde canlandırdığı Edward Cullen rolü ile tanındı ve oldukça beğeni kazandı. Şimdi, Robert Pattinson hayatı detaylı olarak araştırılıyor. İngiltere, Londra’da dünyaya gelen Pattinson, kariyerinin ilk yıllarında Barnes Theatre Company’de amatör olarak tiyatroya dahil oldu. Ardından Guys and Dolls oyununda yer aldı. Bunun devamında ise Anything Goes, Tess of the d’Urbervilles, Macbeth ve Our Town oyunları ile sahneye çıktı.

12 yaşında iken modellik yapmaya başlayan Robert Pattinson, 2008 senesinde modelliği bıraktı. Pattinson’un ilk rol aldığı yapımlardan bir tanesi Ring of the Nibelungs isimli Alman yapımı TV filmi oldu. Ardından Reese Witherspoon’un başrolde oynadığı Vanity Fair filminde rol aldı. Buna karşılık ünlü ismin Vanity Fair filminde rol aldığı sahneler sonradan filmden çıkarıldı ve yalnızca filmin satışa çıkan DVD’sinde yer aldı. Robert Pattinson filmleri arasında; Harry Potter and the Order of the Phoenix, Twilight, Remember Me, Bel Ami, Cosmopolis ve Life filmleri bulunuyor. Los Angeles’ta yaşamına devam eden ünlü aktörün özel yaşamında kiminle olduğu da merak ediliyor. Robert Pattinson sevgilisi ile ilgili güncel bir bilgi bulunmuyor. Ünlü oyuncunun merak edilen fiziksel özelliklerine göre ise Robert Pattinson boyu 1,85 metredir.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
sen daha Batman olacaksın kendine gel :) Umarım en az hasar ile atlatır. Allah şifa versin.
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