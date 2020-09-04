Koronavirüse yakalanan dünyaca ünlü aktör Robert Pattinson kimdir? Robert Pattinson kaç yaşında, filmleri neler?

Dünyaca ünlü aktör Robert Pattinson’un koronavirüse yakalandığı yönünde çıkan haberler gündeme bomba gibi düştü. Şimdi, ünlü ismin hayranları tarafından sağlık durumu araştırılıyor. Alacakaranlık filmi ile geniş bir hayran kitlesi edinen Robert Pattinson hayatı da merak edilenler arasında yer alıyor. İşte Robert Pattinson ile ilgili tüm merak edilenler...

Robert Pattinson koronavirüse yakalandı

Milyonlarca insana bulaşan ve tüm dünyanın mücadele ettiği koronavirüs, bu defa Hollywood’a geldi. Alacakaranlık filmleri ile tüm dünya çapında büyük bir şöhrete kavuşan ve hem yakışıklılığı hem de yeteneğiyle göz dolduran Robert Pattinson’ın koronavirüs testinin pozitif çıktığı duyuruldu. Yapılan açıklamalara göre kendisinin başrol oynadığı The Batman filminin çekimleri de ertelendi. Ünlü oyuncu, Batman filmi ile yeniden izleyici karşısına çıkmak için hazırlanıyordu. Filmin çekimlerine daha önce pandemi nedeniyle bir kez daha ara verilmişti. Robert Pattinson’un yerleşik protokollere uygun şekilde izole edildiği ve çekimlerin geçici olarak duraklatıldığı belirtildi. Peki, Robert Pattinson kaç yaşında?