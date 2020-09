Koronavirüse yakalanan dünyaca ünlü aktör Robert Pattinson kimdir? Robert Pattinson kaç yaşında, filmleri neler?

Robert Pattinson Twilight filmleri ile tüm dünyada geniş bir hayran kitlesine sahip olan bir aktör. 13 Mayıs 1986 doğumlu olan Robert Pattinson yaş olarak şu anda 34 yaşında. Robert Pattinson Alacakaranlık film serisinde canlandırdığı Edward Cullen rolü ile tanındı ve oldukça beğeni kazandı. Şimdi, Robert Pattinson hayatı detaylı olarak araştırılıyor. İngiltere, Londra’da dünyaya gelen Pattinson, kariyerinin ilk yıllarında Barnes Theatre Company’de amatör olarak tiyatroya dahil oldu. Ardından Guys and Dolls oyununda yer aldı. Bunun devamında ise Anything Goes, Tess of the d’Urbervilles, Macbeth ve Our Town oyunları ile sahneye çıktı.

12 yaşında iken modellik yapmaya başlayan Robert Pattinson, 2008 senesinde modelliği bıraktı. Pattinson’un ilk rol aldığı yapımlardan bir tanesi Ring of the Nibelungs isimli Alman yapımı TV filmi oldu. Ardından Reese Witherspoon’un başrolde oynadığı Vanity Fair filminde rol aldı. Buna karşılık ünlü ismin Vanity Fair filminde rol aldığı sahneler sonradan filmden çıkarıldı ve yalnızca filmin satışa çıkan DVD’sinde yer aldı. Robert Pattinson filmleri arasında; Harry Potter and the Order of the Phoenix, Twilight, Remember Me, Bel Ami, Cosmopolis ve Life filmleri bulunuyor. Los Angeles’ta yaşamına devam eden ünlü aktörün özel yaşamında kiminle olduğu da merak ediliyor. Robert Pattinson sevgilisi ile ilgili güncel bir bilgi bulunmuyor. Ünlü oyuncunun merak edilen fiziksel özelliklerine göre ise Robert Pattinson boyu 1,85 metredir.