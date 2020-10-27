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Koronavirüse yakalanan Eser Yenenler'den yeni haber

27.10.2020 16:22 | Son Güncelleme:
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Koronavirüse yakalanan Eser Yenenler'den yeni haber

Geçtiğimiz günlerde Coronavirus'e yakalandığı ortaya çıkan oyuncu Eser Yenenler'in sağlık durumuyla ilgili yeni bir haber var. Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler, ünlü oyuncuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Geçtiğimiz günlerde koronavirus'e yakalandığı ortaya çıkan oyuncu Eser Yenenler'in sağlık durumuyla ilgili yeni bir haber var.

Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler, ünlü oyuncunun iyi olduğunu açıkladı ve sağlık durumuyla ilgili şu bilgiyi paylaştı:

"Kucuk bir durum güncellemesi yapıyorum soran herkes için. Eser daha iyi canım kocaam. o evde biz hala ondan ayrıyız 10 gün oldu sanırım ama biz iyiyiz hiçbir hastalik belirtisi bir sorunumuz yok sadece düzenimiz değiştiği ve ekstra yorulduğumuz biraz zorlanıyoruz ve tabiki babamizi özledik. gün sayıyoruz kavuşmayı bekliyoruz"

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