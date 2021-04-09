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  4. Koronavirüse yakalanan Kalust Şalcıoğlu hastane odasından paylaştı

Koronavirüse yakalanan Kalust Şalcıoğlu hastane odasından paylaştı

09.04.2021 11:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı 'Sertaç' karakteriyle tanınan oyuncu ve yazar Kalust Şalcıoğlu, koronavirüse yakalandı. Kalust Şalcıoğlu sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.

Koronavirüse yakalanan Kalust Şalcıoğlu hastane odasından paylaştı

Çocuklar Duymasın ile tanınan Kalust Şalcıoğlu koronavirüse yakalandı. Önceki gün İstanbul Anadolu Yakası’nda bulunan özel bir hastanede tedavi altına alınan Kalust Şalcıoğlu, sağlık durumuyla ilgili bilgi Virüsün Kalust Şalcıoğlu’nun akciğerlerine indiği öğrenildi.

Sosyal medya hesabından son durumuyla ilgili bilgi veren Şalcıoğlu, 'bu devasa maske ile akciğerimi açıyoruz' ifadelerini kullandı.

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Ünlü ismin tedavisine bir süre daha hastanede devam edileceği bilgisine ulaşıldı.

Ünlü oyuncu yoğun bakım iddialarını da yalanladı.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
köşedeki nalburun oğluna benzettim..

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