Koronavirüse yakalanan Kalust Şalcıoğlu hastane odasından paylaştı

Çocuklar Duymasın ile tanınan Kalust Şalcıoğlu koronavirüse yakalandı. Önceki gün İstanbul Anadolu Yakası’nda bulunan özel bir hastanede tedavi altına alınan Kalust Şalcıoğlu, sağlık durumuyla ilgili bilgi Virüsün Kalust Şalcıoğlu’nun akciğerlerine indiği öğrenildi.

Sosyal medya hesabından son durumuyla ilgili bilgi veren Şalcıoğlu, 'bu devasa maske ile akciğerimi açıyoruz' ifadelerini kullandı.

Ünlü ismin tedavisine bir süre daha hastanede devam edileceği bilgisine ulaşıldı.

Ünlü oyuncu yoğun bakım iddialarını da yalanladı.

