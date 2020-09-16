Koronavirüse yakalanan Reynmen kimdir? Sosyal medya fenomeni Reynmen kaç yaşında ve nereli? Reynmen sevgilisi kim? İşte Reynmen’in hayatı!

Koronavirüs testinin pozitif çıkmasından sonra karantinaya giren Reynmen’in sağlık durumu merak konusu oldu. Geçtiğimiz hafta Reynmen sevgilisi Çağla Demir ile Harbiye Açık Hava Sahnesi’nde Gazapizm konserini dinlemeye gitmişti. Konserin ardından koronavirüs testi yaptıran Reynmen’in hayatı da araştırılan konuların başında yer aldı. Sosyal medya fenomeni hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler, ‘Reynmen aslen nereli, Reynmen ne iş yapar’ sorularının cevaplarını bulmaya çalıştı.

REYNMEN KİMDİR?

Sosyal medyada çektiği videolarla ünlünen Reynmen’in gerçek ismi Yusuf Aktaş’tır. Reynmen 6 Aralık 1995 tarihinde dünyaya geldi. Reynmen aslen Sivaslı’dır. Reynmen yaş olarak ise 25 yaşındadır. Reynmen boy kilo olarak 178 cm ve 78 kilodur. Reynmen burcu ise yaydır. Cem Yılmaz’ın akrabası olan Reynmen annesinin adı Nesibe babasının adı ise Rehmi’dir.

2016 yılında Youtube kanalı açan Reynmen uzun bir süre boyunca içerik üretmeye devam etti. 2019 yılında müzik dünyasına göz kırpan Reynmen ‘Derdim Olsun’ şarkısıyla bir anda listeleri alt üst etmeyi başardı. 2019 yılının sonunda ise ‘Ela’ şarkısıyla müzik piyasasındaki yerini sağlamlaştırdı. Rap, R&B ve arabesk müzik tarzlarını birleştirdiği söylenen Reynmen 2019 yılının sonunda Houze İstanbul adını verdiği müzik şirketini kurdu. RnBesk adını verdiği albümünü bu şirket aracılığıyla yayınladı. Reynmen’in şarkıları arasında Aykız, Leila, Radyoda Neşet, Sen Aldırma, Hevesim Yok, Uyan Uyan, Dolunay, Yoksun Başımda, Biziz, Kaçamak ve Voyovoy yerini aldı.